Росіяни почали купувати харчі у борг



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У РФ продукти харчування піднялися в рейтингу покупок за допомогою карток із розстрочкою із п’ятого до другого місця

Кількість продуктів харчування, придбаних росіянами за допомогою кредитних карток із розстрочкою, в першому півріччі 2019 року збільшилася до 14%. Про це пише ресурс РБК.

В 2018 році відповідний показник складав лише 9,3%. Як наслідок, продукти харчування піднялися в рейтингу покупок за допомогою карток із розстрочкою із п’ятого до другого місця.

На сьогодні росіяни більше використовують відповідні картки лише для покупок побутової техніки і електроніки (28,3%). Експерти пояснюють таку поведінку як зменшенням протягом п’яти останніх років реальних доходів, так і більшою поширеністю відповідного типу кредиток, частина із яких має пільговий безвідсотковий період виплат.

Також нагадаємо, що частка безготівкових розрахунків операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, у першому півріччі 2019 року зросла на 4,3% до становила 49,4%. За даними НБУ, обсяг безготівкових операцій становив - 823,2 млрд грн, операцій із зняття грошей в банкоматах - 843,7 млрд грн.

Також зазначимо, держателі платіжних карток українських банків за 2018 рік здійснили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% та склав майже 2 877 млрд грн.