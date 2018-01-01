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    Україна протестує проти запрошення у ПАРЄ російського чиновника

    Росіянин Костянтин Косачов знаходиться під санкціями
    Українська делегація у ПАРЄ протестує проти участі у засіданні ad hoc комітету голови комітету Ради федерації Росії у міжнародних справах Костянтина Косачова, оскільки він знаходиться під санкціями. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко. «Ми протестуємо
    • Сьогодні, 22:12
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    Костянтин Косачов
    Костянтин Косачов

    Росіянин Костянтин Косачов знаходиться під санкціями

    Українська делегація у ПАРЄ протестує проти участі у засіданні ad hoc комітету голови комітету Ради федерації Росії у міжнародних справах Костянтина Косачова, оскільки він знаходиться під санкціями.

    Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко.

    «Ми протестуємо проти участі Косачова, який знаходиться під санкціями, у засіданні ad hoc комітету. Я заявив про це у сесійній залі, також ми заявляємо про цю позицію у політичних групах», - сказав Гончаренко.

    Він зазначив, що у грудні Косачов у тому числі з цієї причини був видалений із засідання політичного комітету ПАРЄ, яке проходило в Парижі.

    «У Парижі, де у грудні відбулися засідання президентського і політичного комітетів, ми домоглися того, що Косачов покинув засідання, оскільки він не був на нього правильним чином запрошений і також знаходиться під санкціями», - уточнив народний депутат, який є членом політичного комітету.

    На його думку, ця ситуація свідчить про продовження ведення Москвою провокативної політики у Раді Європи.

    «З російського боку це провокативна лінія. Вони не визнають санкції як такі і не визнають того, що Косачов під санкціями. Він - глава міжнародного комітету, кого ще відправляти, як не главу міжнародного комітету. Тобто провокації, пов'язаної з прізвищем Косачов, немає, але в цілому їх поведінка провокативна і хамська. Ми всі розуміємо, що вони роблять», - сказав Гончаренко.

    При цьому депутат зараз не бачить причин вважати новообраного президента ПАРЄ Мікеле Ніколетті лобістом російських інтересів.

    «На сьогоднішній день це перебільшення. Доцільніше вести з ним діалог, ніж вступати у конфлікт», - сказав Гончаренко, нагадавши, що Ніколетті підтримав свого часу відставку колишнього президента ПАРЄ Педро Аграмунта.

    «Інша справа, якщо ad hoc комітет дасть рекомендації по поверненню російської делегації, а Ніколетті це підтримуватиме. Звичайно, це буде вже відкрита на них робота і ми реагуватимемо на це максимально гостро і жорстко», - заявив Гончаренко.

    До слова, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що не можна виганяти Росію з Ради Європи «лише» через анексію та агресію.

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