Окупанти сьогодні двічі порушили перемир'я



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Російські бойовики відкривали вогонь біля Оріхового та Новотошківського

Усі обстріли окупанти здійснювали на луганському напрямку

Російські окупаційні війська на Донбасі з початку доби 30 липня двічі порушили режим тиші. Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об’єднаних сил.

«Від початку поточної доби обліковано два факти недотримання ворогом режиму «Тиша». Для провокації українських захисників біля Оріхового збройні формування Російської Федерації використали стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського додався ще й постріл з підствольного гранатомету. Вогневі провокації були неприцільними, і тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали», – ідеться у вечірньому зведенні.

За цими даними, втрат серед українських військових немає.

Зазначимо, що терористичні угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 30 липня не повідомляють.

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

28 липня в районі населеного пункту Шуми також було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета.

29 липня бойовики здійснили обстріл поблизу Новотошківського.

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.

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