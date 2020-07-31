Окупанти на Донбасі від початку доби не порушували перемир’я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню

Підрозділи Збройних сил України повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил, - речник Міноборони

Окупанти на Донбасі від початку доби 31 липня станом на 12.00 не порушували режим «тиші».

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби до опівдня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони, дотримуючись умов припинення вогню, повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і продовжують виконувати завдання за призначенням, перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника», - наголосив речник.

За словами Праути, військовослужбовці Об’єднаних сил допомагають жителям прифронтових населених пунктів у вирішенні нагальних проблем, проводять гуманітарні заходи. Зокрема, організовано та здійснюється стале забезпечення питною водою жителів Водяного та Пісків.

Як повідомлялося, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Проте окупанти порушили режим тиші, здійснивши 28 липня постріл з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми, а 29 липня - один постріл з підствольного гранатомета поблизу Новолуганського. Постріли неприцільні і провокативні.

Нагадаємо, вчора, 30 липня, російські окупаційні війська на Донбасі з початку доби 30 липня двічі порушили режим тиші..