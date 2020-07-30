«Різке погіршення здоров’я». Міноборони повідомило про смерть трьох військових



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У штабі не уточнили щодо обставин смерті захисників України

Цього тижня через різке погіршення стану здоров'я Україна втратила трьох своїх захисників - солдатів Артура Бахнара і Сергія Вергуна та старшого сержанта Володимира Перекрестова.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

«Командування Об’єднаних сил із сумом повідомляє, що з початку тижня ми втратили трьох відданих патріотів та мужніх захисників України внаслідок різкого погіршення стану здоров’я», - зазначається у повідомленні.

У штабі повідомили, що 28 липня перестало битися серце солдата Артура Бахнара, 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна. А сьогодні Україна втратила ще одного захисника - старшого сержанта Володимира Перекрестова.

У Міноборони не уточнили щодо обставин смерті захисників України. Раніше штаб ООС повідомив, що сьогодні від початку доби окупанти двічі порушили перемир'я. Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

28 липня в районі населеного пункту Шуми також було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета.

29 липня бойовики здійснили обстріл поблизу Новотошківського.

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.

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