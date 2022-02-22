Росіяни вивозять «евакуйованих» з Донбасу людей на Урал

У росіських регіонах мешканців Донбасу зустрічають без особливої наснаги

Пункти тимчасового перебування для «біженців» екстрено обладнують Челябінській та Свердловській областях РФ

Російська влада вирішила розмістити вивезених з окупованих районів Донбасу біженців на території Челябінської області РФ (Південний Урал). Про це повідомляє російське видання «Уральський меридіан».

Як повідомили місцевим журналістам представники уряду регіону, на території області наразі обладнують 21 пункт тимчасового розміщення, які зможуть прийняти о кількох тисяч людей.

«У разі потреби прийняти біженців та забезпечити їх усім необхідним зможуть установи системи соціального захисту населення, санаторії, будинки відпочинку та інтернати», – уточнили у прес-службі обласного уряду.

Варто зазначити, що за даними російських ЗМІ, станом на вечір 21 лютого з тереторії ОРДЛО до Росії було вивезено близько 70 тис. людей.

Нагадаємо, 18 лютого ватажок «ДНР» оголосив масову евакуацію мешканців ОРДО до Росії. Слідом за Пушиліним про евакуацію в Росію оголосив ватажок «ЛНР». Вивезення місцевого населення до РФ було розпочато того ж дня.

Також повідомлялося, що мешканці Ростовської області у соцмережах висловлюють обурення через евакуацію жителів окупованого Донбасу.

Також російські журналісти повідомили, як біженців з ОРДЛО зустріли у російському Таганрозі.

Нагадаємо, президент Росії Володимирн Путін підписав указ про визнання «ДНР» та «ЛНР». Також Путін підписав договори з Пушиліним та Пасічником про дружбу та співпрацю з «ЛНР» та «ДНР».

Путін у своєму зверненні до громадян заявив, що сучасна Україна – результат діяльності комуністичної Росії і пригрозив Україні показати «справжню декомунізацію.

У вівторок 15 лютого Держдума звернулася до Путіна з проханням розглянути питання про визнання Російської Федерацією «ДНР» та «ЛНР» самостійними, суверенними і незалежними державами.

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