Як Україна може привабити переселенців з окупованих територій?
Косметичний ремонт – це ще не все
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После реконструкции даже внешне школа в Бахмуте выглядит ярким тропическим островом в сером и унылом окружении. Цветок в грязном сугробе.
Дорогие друзья, если мы хотим сделать из подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей своего рода «витрину», которая выгодно отличает наши города от ОРДЛО, то одной школы не хватит. Тем паче из ОРДО как правило едут именно в Бахмут и Мариуполь.
Про Мариуполь говорят – город не узнать. Развивается и просто красавец. Бахмут остается сереньким, но «с богатой историей и большим потенциалом». Как и 10 или 20 лет назад. Хочется напомнить местной власти (несменяемой практически), что президентская программа «Велике будівництво» это дороги между населенными пунктами, школы, амбулатории и спортивная инфраструктура. Ну, еще региональные аэропорты.
Но общий облик города, его комфорт и внешность – это ваша задача!
Так, привлекайте инвесторов. Работайте. Тем паче, субвенции из бюджета выделяют как бы на всю область, но деньги не достаются оккупированным территориям – все идет вам. И где результат? Что-то мешает? Почему не мешает Мариуполю?
Джерело: блог Кирила Сазонова