Як Україна може привабити переселенців з окупованих територій?

Косметичний ремонт – це ще не все

Мовою оригіналу

После реконструкции даже внешне школа в Бахмуте выглядит ярким тропическим островом в сером и унылом окружении. Цветок в грязном сугробе.

Дорогие друзья, если мы хотим сделать из подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей своего рода «витрину», которая выгодно отличает наши города от ОРДЛО, то одной школы не хватит. Тем паче из ОРДО как правило едут именно в Бахмут и Мариуполь.

Про Мариуполь говорят – город не узнать. Развивается и просто красавец. Бахмут остается сереньким, но «с богатой историей и большим потенциалом». Как и 10 или 20 лет назад. Хочется напомнить местной власти (несменяемой практически), что президентская программа «Велике будівництво» это дороги между населенными пунктами, школы, амбулатории и спортивная инфраструктура. Ну, еще региональные аэропорты.

Но общий облик города, его комфорт и внешность – это ваша задача!

Так, привлекайте инвесторов. Работайте. Тем паче, субвенции из бюджета выделяют как бы на всю область, но деньги не достаются оккупированным территориям – все идет вам. И где результат? Что-то мешает? Почему не мешает Мариуполю?

Читайте також:





Джерело: блог Кирила Сазонова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.