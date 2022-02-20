«Зовсім «зажерлися» біженці!». У Росії не задоволені через евакуацію жителів Донбасу

Чимало мешканців Росії обурені через поведінку евакуйованих з Донбасу

Мешканці Ростовської області у соцмережах висловлюють обурення через евакуацію жителів окупованого Донбасу. Про це пише «Эхо Москвы».

Судячи з коментарів у соцмережах, мешканці Ростовської області очікують від біженців такої ж «нахабної поведінки» як у 2014 році, коли деякі з евакуйованих відмовлялися від речей, які були у вжитку та просили грошей. Свої негативні думки вони пишуть у пабліках новин Ростова: «Люди щось собі не можуть нове купити, аби на комуналку і їжу вистачило, а вони нове хочуть! Нове – це все добре забуте старе! Коли нічого немає, ті речі, які були у вжитку, підійдуть», ідеться в одному з повідомлень.

«Тільки мені зараз 2014 рік згадався. І ці «вдячні» товариші? Вони питали: «Чого ви цю дешевку привезли?» І вони п'ятою в груди себе били, що ми їм тут усі винні»… «Їм нічого не подобається, як зустрічають, як вивозять, речі, які були у вжитку вони не беруть, чекають грошей, хочуть жити на халяву та ще й у місті! Зовсім «зажерлися біженці! Всім хто приймає будь-яку допомогу і дякує – це не про вас! Кому не подобається, їдьте назад», цитує російська радіостанція обурених мешканців Ростовської області. «Эхо Москвы» вказує на те, що є і ті, хто співчуває евакуйованим, оскільки вони виявилися жертвами політичних ігор.

За даними регіонального уряду, в Ростовській області на ранок 20 лютого офіційно розміщено 6,5 тис. евакуйованих з окупованої частини Донбасу людей, у тому числі 2,7 тис. дітей. Працюють 98 пунктів тимчасового прийому переселенців у 32 містах та районах. За даними окупаційної влади, з непідконтрольних Києву територій до Росії виїхали понад 40 тис. людей.

Як повідомляв «Главком», стало відомо, в яких умовах мешкатимуть у Росії жителі окупованих територій Донбасу.

Російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу. Так, бойовики «ДНР» повідомили, що спіймали «українських диверсантів».