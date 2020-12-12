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    Технології

    На Міжнародній космічній станції знову зламалася російська система постачання кисню

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    <p>Система відключилася не через проблеми з живленням</p> - На Міжнародній космічній станції знову зламалася російська система постачання кисню

    Система відключилася не через проблеми з живленням

    За останні два місяці система отримання кисню на МКС виходила з ладу щонайменше п'ять разів

    На Міжнародній космічній станції вкотре вийшла з ладу російська система отримання кисню «Електрон-ВМ».

    Про це повідомив екіпаж станції під час переговорів із Землею.

    «Електрон» відключився не через проблеми з живленням, а через проблеми з тиском кисню», –– сказав космонавт Сергій Рижиков.

    За останні два місяці система отримання кисню на МКС виходила з ладу щонайменше п'ять разів. Повідомлялося про збої в роботі «Електрона» 14, 17, 19 і 21 жовтня, а також 10 грудня. У «Роскосмосі» заявили, що ситуація не загрожувала життю та здоров'ю екіпажу.

    Система «Електрон» розташовується на російському сегменті МКС в модулі «Зірка». Під час ремонту системи працює дублювальна система в американському сегменті станції.

    До слова, у жовтні на Міжнародній космічній станції не вдалося усунути витік повітря в російському модулі Зірка за допомогою заклеювання зварювальних швів скотчем.

    Теги: Росія технології космос повітря
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