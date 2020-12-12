На Міжнародній космічній станції знову зламалася російська система постачання кисню

Система відключилася не через проблеми з живленням

За останні два місяці система отримання кисню на МКС виходила з ладу щонайменше п'ять разів

На Міжнародній космічній станції вкотре вийшла з ладу російська система отримання кисню «Електрон-ВМ».

Про це повідомив екіпаж станції під час переговорів із Землею.

«Електрон» відключився не через проблеми з живленням, а через проблеми з тиском кисню», –– сказав космонавт Сергій Рижиков.

За останні два місяці система отримання кисню на МКС виходила з ладу щонайменше п'ять разів. Повідомлялося про збої в роботі «Електрона» 14, 17, 19 і 21 жовтня, а також 10 грудня. У «Роскосмосі» заявили, що ситуація не загрожувала життю та здоров'ю екіпажу.

Система «Електрон» розташовується на російському сегменті МКС в модулі «Зірка». Під час ремонту системи працює дублювальна система в американському сегменті станції.

До слова, у жовтні на Міжнародній космічній станції не вдалося усунути витік повітря в російському модулі Зірка за допомогою заклеювання зварювальних швів скотчем.