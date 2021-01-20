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    HiTech

    Всьоме за кілька місяців: на МКС зламалася російська система постачання кисню

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    <p>На Міжнародній космічній станції вкотре вийшла з ладу російська система отримання кисню &laquo;Електрон-ВМ&raquo;</p> - Всьоме за кілька місяців: на МКС зламалася російська система постачання кисню

    На Міжнародній космічній станції вкотре вийшла з ладу російська система отримання кисню «Електрон-ВМ»

    У «Роскосмосі» поспішили запевнити, що ситуація не загрожувала життю і здоров'ю екіпажу

    На Міжнародній космічній станції (МКС) знову перестала функціонувати російська система отримання кисню «Електрон-ВМ». Ця поломка – сьома за останні місяці.

    Про це повідомив космонавт Сергій Рижиков, пише «Интерфакс».

    «О 15:19 прийшла інформація про відмову «Електрону», – сказав Рижиков під час переговорів з Центральним управлінням.

    Система «Електрон» розміщена на російському сегменті МКС в модулі «Зірка».

    Відзначається, що ця поломка сьома з жовтня. До цього система відмовляла 14, 17, 19 і 21 жовтня, а також 10 і 12 грудня.

    У «Роскосмосі» поспішили запевнити, що ситуація не загрожувала життю і здоров'ю екіпажу.

    До слова, у жовтні 2020 року на Міжнародній космічній станції не вдалося усунути витік повітря в російському модулі Зірка за допомогою заклеювання зварювальних швів скотчем.

    Нагадаємо, , у росіян на Міжнародній космічній станції закінчилися продукти, тому до 15 лютого їх годуватимуть зі своїх запасів американці. 

    Теги: Росія технології космос повітря
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