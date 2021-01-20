Всьоме за кілька місяців: на МКС зламалася російська система постачання кисню

На Міжнародній космічній станції вкотре вийшла з ладу російська система отримання кисню «Електрон-ВМ»

У «Роскосмосі» поспішили запевнити, що ситуація не загрожувала життю і здоров'ю екіпажу

На Міжнародній космічній станції (МКС) знову перестала функціонувати російська система отримання кисню «Електрон-ВМ». Ця поломка – сьома за останні місяці.

Про це повідомив космонавт Сергій Рижиков, пише «Интерфакс».

«О 15:19 прийшла інформація про відмову «Електрону», – сказав Рижиков під час переговорів з Центральним управлінням.

Система «Електрон» розміщена на російському сегменті МКС в модулі «Зірка».

Відзначається, що ця поломка сьома з жовтня. До цього система відмовляла 14, 17, 19 і 21 жовтня, а також 10 і 12 грудня.

У «Роскосмосі» поспішили запевнити, що ситуація не загрожувала життю і здоров'ю екіпажу.

До слова, у жовтні 2020 року на Міжнародній космічній станції не вдалося усунути витік повітря в російському модулі Зірка за допомогою заклеювання зварювальних швів скотчем.

Нагадаємо, , у росіян на Міжнародній космічній станції закінчилися продукти, тому до 15 лютого їх годуватимуть зі своїх запасів американці.