Витік повітря на МКС: скотч не допоміг вирішити питання



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Російський космонавт Іван Вагнер – один з трьох членів екіпажу МКС

На МКС доведеться доставляти додаткові обсяги повітря, якщо екіпажу не вдасться тривалий час усунути витік

На Міжнародній космічній станції не вдалося усунути витік повітря в російському модулі Зірка за допомогою заклеювання зварювальних швів скотчем. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на переговори екіпажу із Землею в понеділок, 12 жовтня.

Зазначено, що в суботу підмосковний центр управління польотами попросив екіпаж станції «ретельно загерметизувати зварювальні шви» скотчем в проміжній камері модуля Зірка, де виявлено витік повітря.

Вранці в понеділок російський космонавт Іван Вагнер повідомив фахівця центру, що тиск в ізольованому відсіку модуля Зірка, що «протікає», знизився до 635 міліметрів ртутного стовпа. При цьому 13 годин тому він становив 734 міліметри, тобто швидкість падіння тиску склала приблизно 7 міліметрів на годину.

Як розповів екіпажу керівник польоту російського сегмента МКС Володимир Соловйов, витік повітря «шалено малий», він «то є, то немає», а можливий отвір або тріщину розміром 0,6-0,8 міліметра можна і не знайти.

На думку виконавчого директора з пілотованих програм Роскосмосу Сергія Крикальова, на станцію доведеться доставляти додаткові обсяги повітря, якщо екіпажу не вдасться тривалий час усунути витік.

Нагадаємо, що на Міжнародній космічній станції стався витік повітря.