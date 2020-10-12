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    Витік повітря на МКС: скотч не допоміг вирішити питання

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    Російський космонавт Іван Вагнер &ndash; один з трьох членів екіпажу МКС - Витік повітря на МКС: скотч не допоміг вирішити питання
    Російський космонавт Іван Вагнер – один з трьох членів екіпажу МКС

    На МКС доведеться доставляти додаткові обсяги повітря, якщо екіпажу не вдасться тривалий час усунути витік

    На Міжнародній космічній станції не вдалося усунути витік повітря в російському модулі Зірка за допомогою заклеювання зварювальних швів скотчем. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на переговори екіпажу із Землею в понеділок, 12 жовтня.

    Зазначено, що в суботу підмосковний центр управління польотами попросив екіпаж станції «ретельно загерметизувати зварювальні шви» скотчем в проміжній камері модуля Зірка, де виявлено витік повітря.

    Вранці в понеділок російський космонавт Іван Вагнер повідомив фахівця центру, що тиск в ізольованому відсіку модуля Зірка, що «протікає», знизився до 635 міліметрів ртутного стовпа. При цьому 13 годин тому він становив 734 міліметри, тобто швидкість падіння тиску склала приблизно 7 міліметрів на годину.

    Як розповів екіпажу керівник польоту російського сегмента МКС Володимир Соловйов, витік повітря «шалено малий», він «то є, то немає», а можливий отвір або тріщину розміром 0,6-0,8 міліметра можна і не знайти.

    На думку виконавчого директора з пілотованих програм Роскосмосу Сергія Крикальова, на станцію доведеться доставляти додаткові обсяги повітря, якщо екіпажу не вдасться тривалий час усунути витік.

    Нагадаємо, що на Міжнародній космічній станції стався витік повітря.

    космос повітря
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