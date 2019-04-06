Росіянин обвішався старовинною зброєю і намагався виїхати з України



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Громадянин РФ був затриманий прикордонниками Харківського загону вчора зранку в пункті пропуску «Гоптівка» на виїзд з України

Прикордонники вилучили у громадянина Російської Федерації два старовинних пістолети, які він намагався перемістити за кордон, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що громадянин РФ був затриманий прикордонниками Харківського загону вчора зранку в пункті пропуску «Гоптівка» на виїзд з України.

Під час перевірки транспортного засобу Volkswagen на чоловіка 1949 року народження зреагував прикордонний службовий собака, натренований на пошук зброї.

Застосувавши металошукач, прикордонники під верхнім одягом чоловіка виявили два пістолети.

За даними Держприкордонслужби, знайдені предмети були старовинні – іноземець намагався вивезти за межі України «Наган» зразка 1895 року та «Зауер» зразка 1913 року з 1 магазином до нього.Власника та вилучену зброю направили до представників Національної поліції.