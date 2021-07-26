Росіянин тричі проривався в Україну

Громадянину РФ вручать повідомлення про підозру, а його спільнику оберуть запобіжний захід

Громадянин Росії, отримавши дві відмови у в'їзді в Україну, спробував через посередника підкупити прикордонників, щоб ті пропустили його на територію країни. Чоловіка і його спільника викрили. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Щоб росіянин потрапив в Україну, його посередник-українець запропонував прикордоннику 1000 доларів. Посередника спіймали на гарячому в пункті пропуску Нові Яриловичі під час передачі грошей.

Росіянина затримали. Йому вручать повідомлення про підозру, а його спільнику оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, минулого тижня прикордонники затримали румунський штовхач на Дунаї. Як з'ясувалося, екіпаж судна переплутав гирла річки і замість того, щоб пройти по гирлу Іванешть, по якому проходить державний кордон, зайшли в Кілійське гирло, яке є внутрішніми водами України.

Крім того, СБУ заблокувала вивезення з України агрегатів для військових гелікоптерів. Щоб приховати відомості про походження та використання обладнання, ділок вносив недостовірні дані у супровідну документацію. «Товар» призначався для вивозу до країн пострадянського простору та азійського регіону. Потенційних замовників зловмисник шукав в інтернеті.



