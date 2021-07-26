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    Росіянин тричі проривався в Україну

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    Посередник запропонував прикордоннику $1000 - Росіянин тричі проривався в Україну
    Посередник запропонував прикордоннику $1000
    Фото: ДПСУ

    Громадянину РФ вручать повідомлення про підозру, а його спільнику оберуть запобіжний захід

    Громадянин Росії, отримавши дві відмови у в'їзді в Україну, спробував через посередника підкупити прикордонників, щоб ті пропустили його на територію країни. Чоловіка і його спільника викрили. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

    Щоб росіянин потрапив в Україну, його посередник-українець запропонував прикордоннику 1000 доларів. Посередника спіймали на гарячому в пункті пропуску Нові Яриловичі під час передачі грошей.

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    Росіянин тричі проривався в Україну
    Росіянин тричі проривався в Україну
    Росіянин тричі проривався в Україну

    Росіянина затримали. Йому вручать повідомлення про підозру, а його спільнику оберуть запобіжний захід.

    Нагадаємо, минулого тижня прикордонники затримали румунський штовхач на Дунаї. Як з'ясувалося, екіпаж судна переплутав гирла річки і замість того, щоб пройти по гирлу Іванешть, по якому проходить державний кордон, зайшли в Кілійське гирло, яке є внутрішніми водами України.

    Крім того, СБУ заблокувала вивезення з України агрегатів для військових гелікоптерів. Щоб приховати відомості про походження та використання обладнання, ділок вносив недостовірні дані у супровідну документацію. «Товар» призначався для вивозу до країн пострадянського простору та азійського регіону. Потенційних замовників зловмисник шукав в інтернеті.


    Теги: прикордонники Росія хабар Чернігівщина кордон
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    Росіянин тричі проривався в Україну