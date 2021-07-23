  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    СБУ заблокувала вивезення з України агрегатів для військових гелікоптерів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Товар&raquo; призначався для вивозу до країн пострадянського простору та азійського регіону - СБУ заблокувала вивезення з України агрегатів для військових гелікоптерів
    «Товар» призначався для вивозу до країн пострадянського простору та азійського регіону
    Фото: ssu.gov.ua

    Щоб приховати відомості про походження та використання обладнання, ділок вносив недостовірні дані у супровідну документацію

    Контррозвідники СБУ у Дніпрі заблокували канал постачання за кордон товарів, які підлягають обов’язковому експортному контролю. Йдеться про агрегати та високоточне обладнання, яке можна також використовувати для обладнання військових гелікоптерів, повідомляє СБУ.

    За попередніми даними, «схему» організував місцевий житель. Він налагодив особисті зв’язки у військових частинах та на оборонних підприємствах країни. Саме вони стали для ділка «базою постачання».

    Щоб приховати відомості про походження та використання обладнання, ділок вносив недостовірні дані у супровідну документацію.

    «Товар» призначався для вивозу до країн пострадянського простору та азійського регіону. Потенційних замовників зловмисник шукав в інтернеті.

    9_32

    У ході обшуків за місцями мешкання правопорушника вилучено товарів подвійного використання на майже пів мільйона гривень, а також печатки, штампи, підроблену документацію та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

    У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України організатору оборудки повідомлено про підозру.

    До слова, СБУ викрила мережу агентів ФСБ. Серед інформаторів ‒ силовики і чиновники.

    Теги: СБУ кримінал контрабанда Дніпро вертоліт військова техніка Україна гелікоптер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    СБУ заблокувала вивезення з України агрегатів для військових гелікоптерів