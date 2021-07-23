СБУ заблокувала вивезення з України агрегатів для військових гелікоптерів

«Товар» призначався для вивозу до країн пострадянського простору та азійського регіону

«Товар» призначався для вивозу до країн пострадянського простору та азійського регіону

Щоб приховати відомості про походження та використання обладнання, ділок вносив недостовірні дані у супровідну документацію

Контррозвідники СБУ у Дніпрі заблокували канал постачання за кордон товарів, які підлягають обов’язковому експортному контролю. Йдеться про агрегати та високоточне обладнання, яке можна також використовувати для обладнання військових гелікоптерів, повідомляє СБУ.

За попередніми даними, «схему» організував місцевий житель. Він налагодив особисті зв’язки у військових частинах та на оборонних підприємствах країни. Саме вони стали для ділка «базою постачання».

Щоб приховати відомості про походження та використання обладнання, ділок вносив недостовірні дані у супровідну документацію.

«Товар» призначався для вивозу до країн пострадянського простору та азійського регіону. Потенційних замовників зловмисник шукав в інтернеті.

У ході обшуків за місцями мешкання правопорушника вилучено товарів подвійного використання на майже пів мільйона гривень, а також печатки, штампи, підроблену документацію та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України організатору оборудки повідомлено про підозру.

До слова, СБУ викрила мережу агентів ФСБ. Серед інформаторів ‒ силовики і чиновники.