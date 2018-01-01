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    Росіянин у Таїланді на мотоциклі скоїв ДТП, загинули три людини

    22-річний росіянин їхав на мотоциклі Kawasaki Z900, на пасажирському сидінні перебувала жінка
    У Паттаї у ДТП з мотоциклом загинули троє людей, в тому числі росіянин, повідомляє місцеве видання The Nation з посиланням на поліцію. За інформацією видання, 22-річний росіянин їхав на мотоциклі Kawasaki Z900, на пасажирському сидінні перебувала жінка. За словами співробітника поліції, на вигляд їй від 20 до 25 років. Мотоцикл їхав на великій
    • Сьогодні, 10:30
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    22-річний росіянин їхав на мотоциклі Kawasaki Z900, на пасажирському сидінні перебувала жінка

    У Паттаї у ДТП з мотоциклом загинули троє людей, в тому числі росіянин, повідомляє місцеве видання The Nation з посиланням на поліцію.

    За інформацією видання, 22-річний росіянин їхав на мотоциклі Kawasaki Z900, на пасажирському сидінні перебувала жінка. За словами співробітника поліції, на вигляд їй від 20 до 25 років.

    Мотоцикл їхав на великій швидкості та збив 20-річного туриста з Південної Кореї, який переходив дорогу. У результаті події всі троє загинули на місці.

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