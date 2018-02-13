Російсьий корабель «постріляв» у Японському морі

В рамках навчань корабель застосував артилерійські установки

Великий протичовновий корабель Тихоокеанського флоту РФ «Адмірал Виноградов» провів ракетні та артилерійські стрільби у водах Японського моря. Про це повідомляє « РИА Новости». «За планом виходу, який тривав три доби, моряки виконали артилерійську стрільбу 100-міліметровими знаряддями по берегових