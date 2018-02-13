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    Російсьий корабель «постріляв» у Японському морі

    В рамках навчань корабель застосував артилерійські установки
    Великий протичовновий корабель Тихоокеанського флоту РФ «Адмірал Виноградов» провів ракетні та артилерійські стрільби у водах Японського моря. Про це повідомляє « РИА Новости». «За планом виходу, який тривав три доби, моряки виконали артилерійську стрільбу 100-міліметровими знаряддями по берегових
    • Сьогодні, 09:16
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    В рамках навчань корабель застосував артилерійські установки

    Великий протичовновий корабель Тихоокеанського флоту РФ «Адмірал Виноградов» провів ракетні та артилерійські стрільби у водах Японського моря.

    Про це повідомляє « РИА Новости».

    «За планом виходу, який тривав три доби, моряки виконали артилерійську стрільбу 100-міліметровими знаряддями по берегових цілях на полігоні, що імітує довготривалі вогневі укріплення умовного противника, а потім відстрілялися артилерією по надводній цілі», - заявив глава відділу інформаційного забезпечення прес-служби ВВО по Тихоокеанському флоту Микола Воскресенський.

    В рамках навчань корабель застосував артилерійські установки, а також провів пуски ракет зенітно-ракетного комплексу самооборони «Кинджал».

     

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