Російсьий корабель «постріляв» у Японському морі
- Сьогодні, 09:16
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В рамках навчань корабель застосував артилерійські установки
Великий протичовновий корабель Тихоокеанського флоту РФ «Адмірал Виноградов» провів ракетні та артилерійські стрільби у водах Японського моря.
Про це повідомляє « РИА Новости».
«За планом виходу, який тривав три доби, моряки виконали артилерійську стрільбу 100-міліметровими знаряддями по берегових цілях на полігоні, що імітує довготривалі вогневі укріплення умовного противника, а потім відстрілялися артилерією по надводній цілі», - заявив глава відділу інформаційного забезпечення прес-служби ВВО по Тихоокеанському флоту Микола Воскресенський.
В рамках навчань корабель застосував артилерійські установки, а також провів пуски ракет зенітно-ракетного комплексу самооборони «Кинджал».