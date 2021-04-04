Російська бронетехніка продовжує порушувати лінії відведення на Донбасі

Порушення режиму припинення вогню супроводжуються гучною кампанією дезінформації у російських ЗМІ

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила про ряд грубих порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців на Донбасі. Про це інформує пресцентр Операції обʼєднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема 30-31 березня СММ ОБСЄ зафіксувало переміщення великої кількості танків збройних формувань Російської Федерації у районі населених пунктів Крута Балка, Спартак та Каштанове, що у безпосередній близькості до лінії розмежування.

Також 31 березня патруль БПЛА малого радіусу дії Місії зафіксував на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка, що на Луганщині, скупчення озброєння: 2 самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика», 6 причіпних гаубиць Д-30 «Жаба» та причіпну протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра».

А 1 квітня, поблизу Свободного, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області, 6 самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика». Усе вищеперераховане озброєння знаходилося з порушенням ліній відведення.

За межами виділених місць зберігання, 31 березня, на полігоні поблизу тієї ж Бугаївки, зафіксовано 28 танків, 2 зенітно ракетних комплекси 9К35 «Стріла-10», 8 мінометів 2Б11 «Сані», 1 самохідна артилерійська гармата 2С9 «Нона-С», а також 82 бойові броньовані машини, на двох із яких були встановлені зенітні установки ЗУ-23.

В зоні безпеки теж не обійшлося без порушень. Поблизу населеного пункту Свободне патруль Місії зафіксував 7 одиниць БМП-1 та 1 БМП-2, а також 1 зенітну установку ЗУ-23.

«Метою збільшення кількості провокаційних та прицільних обстрілів з боку Російської Федерації за останні дні є штучне нарощування суспільної напруги в регіоні з одночасним розповсюдженням наративу у інформаційному просторі про ескалацію ситуації з боку Збройних Сил України. Така деструктивна пропаганда використовується Російською Федерацією для поширення тези на регіональному та міжнародному рівнях, про те, що Збройні Сили України готуються до активних бойових дій», – йдеться у повідомленні.

У свою чергу, різке накопичення озброєння і військової техніки противника на території ОРДЛО в першу чергу свідчать про наміри найманців Російської Федерації продовжувати порушувати досягнуті Мінські домовленості, а в інформаційному просторі Російська Федерація намагається пояснити це, як відповідь на начебто ескалацію конфлікту з боку Збройних Сил України.

Аналіз фактів перешкоджання роботі СММ, нарощування та перегрупування озброєння і військової техніки російсько-окупаційних військ по всій території ОРДЛО свідчить про те, що рівень загрози ескалації конфлікту в районі проведення ООС зберігається.

Перешкоджання роботі СММ ОБСЄ з боку російських найманців набуло систематичного характеру, метою яких є затримки та не допуски патрулів до місць або об'єктів, на яких готуються та проводяться різноманітні порушення, заборонені Мінськими домовленостями.

Почастішали випадки, коли патрулю СММ ОБСЄ забороняли проїзд через блокпост збройних формувань Російської Федерації, водночас приватні автомобілі безперешкодно рухалися в обох напрямках.

На блокпосту збройних формувань біля Новоазовська, озброєні члени збройних формувань заборонили патрулю Місії проїзд, заявивши про проведення навчань у цьому районі. Така ж причина заборони була поблизу населених пунктів Нова Мар’ївка та Безіменне.

Причиною заборони проїзду поблизу Староласпи стало нібито проведення розмінування у цьому районі.

БПЛА СММ малого радіуса дії тричі зазнавали впливу перешкод сигналу GPS унаслідок глушіння: по одному разу під час польоту над районами поблизу Макіївки та Ясинуватої та двічі під час польоту над районами біля населеного пункту Яковлівка, на непідконтрольній Урядові території, поблизу Донецька.

Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цих порушень Українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ.

Сьогодні стало відомо, що зовнішньополітичні відомства Франції та Німеччини висловили стурбованість збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі, встановленого в липні 2020 року.

При цьому група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.

Також посольство США в Україні засудило обмеження свободи пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі з боку окупаційної російської влади регіону.