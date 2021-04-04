Берлін і Париж зробили заяву через погіршення ситуації на Донбасі

МЗС Франції та Німеччини: Ми з більшою ретельністю стежимо за ситуацією, в тому числі за пересуваннями російських військ

Зовнішньополітичні відомства двох держав заявили про готовність продовжувати переговори в «нормандському форматі»

Німеччина і Франція стежать за подіями на сході України, а також на російсько-українському кордоні і закликають до стабілізації ситуації.

Про це йдеться у спільній заяві МЗС двох держав, оприлюдненій на сайті французького відомства.

Так, дипломати висловили стурбованість збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі, встановленого в липні 2020 року.

«Ми з більшою ретельністю стежимо за ситуацією, в тому числі за пересуваннями російських військ, і закликаємо сторони до стриманості та негайної деескалації напруженості», – зазначено в документі.

Крім того, країни, як посередники в переговорах у «нормандському форматі», заявили про намір продовжувати свої зусилля з повного виконання Мінських домовленостей.

Також у заяві зовнішньополітичні відомства двох держав привітали продовження мандату Спеціальної місії спостерігачів ОБСЄ в Україні та закликали до «припинення обмежень її свободи пересування, щоб СММ ОБСЄ могла виконувати свою місію відповідно до мандату».

Франція і Німеччина висловили непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Зазначимо, Росія стягує до кордону з Україною артилерію.

Також місія ОБСЄ зафіксувала на окупованій Донеччині 15 «Градів», танки і гаубиці.

Нагадаємо, 30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і заявив, що Україна готова до провокацій ворога.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.