Російська гімнастка зірвалась на очах у глядачів: шокуюче відео

Під час виконання складного акробатичного елементу артистка пролетіла повз страхувальну сітку та впала на арену

У білоруському Гомелі під час циркової вистави нещасний випадок стався з російською цирковою гімнасткою Юлією Тікаєвою – дівчина з величезної висоти впала прямо на арену. Ролик її падіння опублікували у мережі. На кадрах видно, що під час виконання складного акробатичного елементу артистка пролетіла повз страхувальну сітку та впала на



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Росіянка впала з висоти під час циркової вистави у Білорусі

Під час виконання складного акробатичного елементу артистка пролетіла повз страхувальну сітку та впала на арену

У білоруському Гомелі під час циркової вистави нещасний випадок стався з російською цирковою гімнасткою Юлією Тікаєвою – дівчина з величезної висоти впала прямо на арену.

Ролик її падіння опублікували у мережі.

На кадрах видно, що під час виконання складного акробатичного елементу артистка пролетіла повз страхувальну сітку та впала на арену.

Орієнтовно, падіння сталося з висоти чотириповерхового будинку.

У підписі до ролика зазначається, що попередньо переломи вона не отримала, проте є травма голови. Наразі дівчина перебуває у лікарні.

Очевидці в свою чергу переконують, що повітряна гімнастка втратила свідомість, а з арени її забрали на ношах.

Як зазначають російські ЗМІ, потерпіла – 20-річна російська гімнастка Юлія Тікаєва з московського колективу Алішера Алієва.