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    Російська гімнастка зірвалась на очах у глядачів: шокуюче відео

    Під час виконання складного акробатичного елементу артистка пролетіла повз страхувальну сітку та впала на арену
    У білоруському Гомелі під час циркової вистави нещасний випадок стався з російською цирковою гімнасткою Юлією Тікаєвою – дівчина з величезної висоти впала прямо на арену. Ролик її падіння опублікували у мережі. На кадрах видно, що під час виконання складного акробатичного елементу артистка пролетіла повз страхувальну сітку та впала на
    • Сьогодні, 06:14
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    <span>Росіянка впала з висоти під час циркової вистави у Білорусі</span>
    Росіянка впала з висоти під час циркової вистави у Білорусі

    Під час виконання складного акробатичного елементу артистка пролетіла повз страхувальну сітку та впала на арену

    У білоруському Гомелі під час циркової вистави нещасний випадок стався з російською цирковою гімнасткою Юлією Тікаєвою – дівчина з величезної висоти впала прямо на арену.

    Ролик її падіння опублікували у мережі.

    На кадрах видно, що під час виконання складного акробатичного елементу артистка пролетіла повз страхувальну сітку та впала на арену.

    Орієнтовно, падіння сталося з висоти чотириповерхового будинку.

    У підписі до ролика зазначається, що попередньо переломи вона не отримала, проте є травма голови. Наразі дівчина перебуває у лікарні.

    Очевидці в свою чергу переконують, що повітряна гімнастка втратила свідомість, а з арени її забрали на ношах.

    Як зазначають російські ЗМІ, потерпіла – 20-річна російська гімнастка Юлія Тікаєва з московського колективу Алішера Алієва.

    Білорусь Росія артист
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