Російська компанія S7 Space відмовилася від купівлі українських ракет



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Угодою було передбачено створення 12 носіїв, які повинні були використовуватися в тому числі для пусків з акваторії Тихого океану (проект Sea Launch)

Дніпропетровський завод «Південмаш» оголосив про підписання контракту на поставку дочірній структурі російської групи компаній S7 ракет «Зеніт» влітку 2017 року

Співвласник групи S7 Space Наталія Філєва підтвердила інформацію про відмову від контракту на виробництво на українському «Південмаші» 12 ракет-носіїв «Зеніт» для запусків з плавучого космодрому «Морський старт».

«Збираємося», - відповіла вона на відповідне запитання. При цьому конкретних термінів розірвання контракту Філєва назвати не змогла.

Зазначається, що Дніпропетровський завод «Південмаш» оголосив про підписання контракту на поставку дочірній структурі російської групи компаній S7 ракет «Зеніт» влітку 2017 року. Угодою передбачено створення 12 носіїв, які повинні були використовуватися в тому числі для пусків з акваторії Тихого океану (проект Sea Launch).

Минулого тижня стало відомо, що S7 планує зупинити виконання укладеного два роки тому контракту. На «Південмаші» поки не коментують інформацію про припинення контракту.

Нагадаємо, з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск ракети-носія Vega з італійським супутником дистанційного зондування Землі. Для верхнього (четвертого) ступеня цієї ракети конструкторське бюро «Південне» розробило, а «Південмаш» виготовив маршовий двигун РД-843.

Джерело: Коммерсант