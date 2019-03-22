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    У світі

    Український двигун вивів на орбіту італійську ракету

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    Успішному запуску космічного апарата сприяла, у тому числі, і надійна робота українського двигуна - Український двигун вивів на орбіту італійську ракету
    Успішному запуску космічного апарата сприяла, у тому числі, і надійна робота українського двигуна

    Для верхнього (четвертого) ступеня цієї ракети конструкторське бюро «Південне» розробило, а «Південмаш» виготовив маршовий двигун РД-843

    З космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск ракети-носія Vega з італійським супутником дистанційного зондування Землі. Про це повідомляє Український мілітарний портал.

    Зазначається, що для верхнього (четвертого) ступеня цієї ракети конструкторське бюро «Південне» розробило, а «Південмаш» виготовив маршовий двигун РД-843.

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    Наголошується, що успішному запуску космічного апарата сприяла, у тому числі, і надійна робота українського двигуна РД-843, який згідно із програмою польоту спрацьовував три рази.

     «Ракету-носій Vega розробило Європейське космічне агентство (ESA) разом з Італійським космічним агентством (ASI) для доставки на низьку навколоземну орбіту вантажів масою від 300 до 1500 кг (залежно від параметрів орбіти)», - йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що PRISMA – малий супутник італійського космічного агентства, що використовуватиметься для спостереження за Землею.

    Основне завдання апарата – продемонструвати роботу нового потужного електрооптичного інструменту, що містить гіперспектральний прилад і чорно-білу камеру.

    Гіперспектральний прилад проводитиме спостереження у 239 спектральних діапазонах: від видимого і близького інфрачервоного (VNIR) до короткохвильового інфрачервоного (SWIR). PRISMA допоможе в моніторингу сільськогосподарських і водних ресурсів, екологічної обстановки.

    За даними видання, маса супутника становить 879 кг. Його виведено на сонячно-синхронну орбіту заввишки 614 км. Очікуваний термін роботи – 5 років.

    Запуск з космодрому Куру став 14 стартом ракети Vega за останні сім років. «PRISMA став 70-м супутником, запущеним французькою компанією», - йдеться у повідомленні.

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