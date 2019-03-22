Український двигун вивів на орбіту італійську ракету



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Успішному запуску космічного апарата сприяла, у тому числі, і надійна робота українського двигуна

Для верхнього (четвертого) ступеня цієї ракети конструкторське бюро «Південне» розробило, а «Південмаш» виготовив маршовий двигун РД-843

З космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск ракети-носія Vega з італійським супутником дистанційного зондування Землі. Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Зазначається, що для верхнього (четвертого) ступеня цієї ракети конструкторське бюро «Південне» розробило, а «Південмаш» виготовив маршовий двигун РД-843.

Наголошується, що успішному запуску космічного апарата сприяла, у тому числі, і надійна робота українського двигуна РД-843, який згідно із програмою польоту спрацьовував три рази.

«Ракету-носій Vega розробило Європейське космічне агентство (ESA) разом з Італійським космічним агентством (ASI) для доставки на низьку навколоземну орбіту вантажів масою від 300 до 1500 кг (залежно від параметрів орбіти)», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що PRISMA – малий супутник італійського космічного агентства, що використовуватиметься для спостереження за Землею.

Основне завдання апарата – продемонструвати роботу нового потужного електрооптичного інструменту, що містить гіперспектральний прилад і чорно-білу камеру.

Гіперспектральний прилад проводитиме спостереження у 239 спектральних діапазонах: від видимого і близького інфрачервоного (VNIR) до короткохвильового інфрачервоного (SWIR). PRISMA допоможе в моніторингу сільськогосподарських і водних ресурсів, екологічної обстановки.

За даними видання, маса супутника становить 879 кг. Його виведено на сонячно-синхронну орбіту заввишки 614 км. Очікуваний термін роботи – 5 років.

Запуск з космодрому Куру став 14 стартом ракети Vega за останні сім років. «PRISMA став 70-м супутником, запущеним французькою компанією», - йдеться у повідомленні.