У Білорусі з СІЗО відпускають затриманих: відео



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У Білорусі з СІЗО відпускають затриманих

У Жодіному були випущені понад 150 осіб, у Мінську - кілька десятків

З Центру ізоляції правопорушників на вулиці Окрестіна в Мінську стали випускати затриманих на протестах у місті. Вони розповідають про катування, відсутність їжі, води, жахливі умови утримання.

Про це повідомляє TUT.BY.

Наголошується, що ці люди покидають територію центру по одному, без речей, ключів від квартири і з розрядженими телефонами. Вони розповідають, що всім їм кваліфікована адміністративна стаття.

Біля дверей їх зустрічають волонтери. Вони намагаються вийти на зв'язок з родичами, дають їжу та гарячі напої. При цьому з центру регулярно виїжджають карети «швидкої».

Як повідомляє Belsat, ізолятор переповнений. Усього вийшло 40 хлопців і 20 дівчат: «кажуть, що хлопців більше випускати не будуть, а дівчат - швидше за все, так».

Також стало відомо, що ув'язнених почали випускати й з слідчої в'язниці в Жодіному, куди відвозили мінчан на протести. У Жодіному були випущені понад 150 осіб, у Мінську - кілька десятків.

Раніше повідомлялося, що у лікарні міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів в Білорусі побили силовики. На цей час відомо про три жертви протестів.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв приніс вибачення за травми випадкових людей на акціях протесту. При цьому він не вважає ситуацію, яка склалася в Білорусі, революцією.

Глава МВС Білорусі, відповідаючи на питання, чому в Мінську в останні дні спостерігається так багато насильства, заявив, що правоохоронці виконують свою роботу.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

Крім того у Білорусі під час протестів силовики затримали чотирьох українців - Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, Оксану Альошину й хлопця, ім’я якого не розголошують.

Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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