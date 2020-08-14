Співробітники Мінського метрополітену вийшли на акцію протесту



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Станом на 13:00 на акції було близько 150 осіб

Вимоги у нас, як і у всієї країни, - проведення чесних виборів, відкритий підрахунок голосів, ну і в нових виборах Лукашенко не бере участь, - заявили метрополітенівці

У Білорусі у п’ятницю, 14 серпня співробітники Мінського метрополітену вийшли на акцію протесту проти результатів виборів президента і дій силовиків.

Як повідомляє TUT.by, працівники підземки стоять з листівками «Ми за чесний підрахунок голосів» і «Наступна станція - Новий Президент». Вони також тримають прапори Білорусі.

Зазначається, що метрополітен продовжує працювати в штатному режимі. На акцію протесту, яка проходить на площі Незалежності, вийшли технічні працівники, електромонтери та персонал, який забезпечує роботу підземки. Ніяких вимог до керівництва метрополітену у них немає.

Станом на 13:00 на акції було близько 150 осіб.

«Вимоги у нас, як і у всієї країни, - проведення чесних виборів, відкритий підрахунок голосів, ну і в нових виборах Лукашенко не бере участь, це однозначно. Я у відпустці, приїхав підтримати своїх колег. Не можу спокійно спостерігати за тим, що відбувається у нас в країні. Закликаю до солідарності всіх робітників. Живе Білорусь і стоп, тарган!» - розповів один зі співробітників метро Євген Осинський.

Як повідомлялося 13 серпня, сотні працівників Білоруського автомобільного заводу (БелАЗ) вийшли на страйк проти результатів виборів президента.

Білоруський металургійний завод оголосив страйк через результати виборів.

Також 11 серпня робітники Мінського електротехнічного заводу імені В.І. Козлова (МЕТЗ) вийшли на страйк проти фальсифікацій на президентських виборах.

11 серпня оголосив страйк через президентські вибори в Білорусі і Мінський тракторний завод.