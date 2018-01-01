Російська співачка відзняла кліп на Личаківському кладовищі

Кліп відзняли у Львові в знак примирення, адже Христина Бардаш перебуває поза політикою

Популярна російська виконавиця Христина Бардаш, більш відома під сценічним ім’ям «Луна», три дні тому презентувала свою нову роботу «Поцілунки». Відео вже встигло набрати 250 тисяч переглядів. «Не всі однозначно відгукуються про містичну та місцями моторошну відео роботу. До слова, кліп повністю відзняли у



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Христина Бардаш, більш відома під сценічним ім’ям «Луна», три дні тому презентувала свою нову роботу

Кліп відзняли у Львові в знак примирення, адже Христина Бардаш перебуває поза політикою

Популярна російська виконавиця Христина Бардаш, більш відома під сценічним ім’ям «Луна», три дні тому презентувала свою нову роботу «Поцілунки».

Відео вже встигло набрати 250 тисяч переглядів.

«Не всі однозначно відгукуються про містичну та місцями моторошну відео роботу. До слова, кліп повністю відзняли у Львові. Зйомки проходила в трьох локаціях: спочатку дівчина прогулюється Личаківським кладовищем, далі опиняється в старій квартирі, як виявилось згодом, це квартира бабусі Христини. Більша частина кліпу відзнята на Високому замку», - повідомляє Ulvovi.info.

Сама Христина зазначила, що пісня для неї особлива. Це історія містичного, потойбічного кохання, яка змусить заплакати кожного. В основу покладений вірш шотландського поета Роберта Бернса, частину якого виконавиця переклала самостійно.

Зазначимо, що Христина народилась у Дрездені в родині військового, тому за своє життя відвідала чимало країн. Окрім співу, дівчина займається моделінгом, а також брала участь в режисурі декількох кліпів для Юлії Нельсон, «Ноггано» та «Нервів». Христина одружена із Юрієм Бардашем, солістом відомого українського гурту «Гриби».

Подружжя виховує сина Георгія, який народився під час перебування сім’ї в Лос-Анджелесі. Сама ж співачка зазначає, що намагається вести здоровий спосіб життя, щодня займається спортом, цікавиться езотерикою та містикою.

Кліп відзняли у Львові в знак примирення, адже дівчина перебуває поза політикою. В Україні Христину знає мало хто, її пісні слухають переважно росіяни. Зараз дівчина проживає в Києві, але чесно зізнається, що російський дух їй ближчий, аніж український.