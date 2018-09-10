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    Російська валюта впала до мінімуму за два з половиною роки

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    Російська валюта впала до мінімуму за два з половиною роки

    Причиною знецінення російської валюти фахівці називають чинні і потенційні санкції США

    Російський рубль упродовж всього торговельного дня 10 вересня продовжував слабшати щодо долара США. Одразу після відкриття торгів валюта Російської Федерації сягнула рівня понад 70 рублів за долар, а до кінця сесії наблизилася до показника 70 із половиною рублів. Це сталося вперше з березня 2016 року, упродовж 2018 року рубль втратив близько 19%.

    Станом на 20:32 за Києвом втрати рубля становлять понад 57 копійок, свідчать дані profinance.ru.

    Така тенденція спостерігається за умов, коли ціна нафти, одного з головних експортних товарів Росії, залишається стабільною – понад 77 доларів за барель марки Brent.

    Причиною знецінення російської валюти фахівці називають чинні і потенційні санкції США, загальну стурбованість станом російської економіки, а також втечу капіталів із ринків, що розвиваються, – на тлі зростання привабливості американських активів.

    За даними агенції Reuters, падіння рубля, швидше за все, буде обмежене російськими компаніями-експортерами, які продаватимуть іноземну валюту для виконання внутрішніх зобов'язань, зокрема, сплати податків у другій половині місяця.

    Сполучені Штати та Єврсоюз запровадили санкції проти Росії, починаючи з 2014 року. Це було відповіддю на анексію українського Криму та підтримку Москвою озброєних сепаратистів на сході Україні.

    Джерело: Радіо Свобода

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