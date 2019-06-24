Російське судно з вугіллям сіло на мілину в Керченській протоці



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Відомо, що на борту судна «Сіберін 1» знаходиться 4,3 тисяч тонн вугілля

Навантажене вугіллям судно сіло на мілину в Керченській протоці в понеділок вранці.

Про це 24 червня повідомляє російський «Інтерфакс» з посиланням на інформоване джерело.

«В 5:49 теплохід «Сіберін 1» під прапором РФ сів на мілину при виході з Південного району порту «Кавказ». Пошкоджень корпусу не спостерігається. Загрози судноплавству немає», - сказало джерело.

За його словами, судно відхилилося від осі фарватеру підхідного каналу на 90 метрів, що і стало причиною інциденту.

Відомо, що на борту судна знаходиться 4,3 тисяч тонн вугілля. З керівництвом порту вирішується питання про виділення буксирів і зняття судна з мілини.