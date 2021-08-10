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    Місія ОБСЄ нарахувала на Донбасі більше 400 обстрілів і вибухів на вихідних

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    Ситуації на Донбасі на вихідних: ОБСЄ нарахувала більше 400 обстрілів і вибухів - Місія ОБСЄ нарахувала на Донбасі більше 400 обстрілів і вибухів на вихідних
    Ситуації на Донбасі на вихідних: ОБСЄ нарахувала більше 400 обстрілів і вибухів
    Фото з відкритих джерел

    У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 283 порушення режиму припинення вогню

    На вихідних в період з 6 по 8 серпня спостерігачі з Організації з безпеки і співробітництва в Європі нарахували 451 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Найбільше їх було в Луганській області. Про це повідомляє СММ ОБСЄ за 9 серпня.

    У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 283 порушення режиму припинення вогню. Також там зафіксовано 71 вибух невизначеного походження.

    Відзначається, що всі порушення «тиші» відбулися поблизу ділянки розведення в районі н.п. Золоте.

    Наприклад, 6 серпня в районі Попасної були чутні численні вибухи невизначеного походження, обстріли і черги з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    7 серпня в районі Золотого зафіксували постріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    У Донецькій області на вихідних ОСБЄ зафіксувала 168 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 63 вибухи невизначеного походження.

    При цьому більшість порушень сталися в районі Горлівки 7 серпня та на ділянці розведення в районі н. п. Петровське. У Горлівці спостерігачі чули постріли й черги зі стрілецької зброї. У Петровському - вибухи боєприпасів.

    Також неспокійно було в ніч з 6 на 7 серпня і в ніч з 7 на 8 серпня в районі Широкиного. Там чули вибухи невизначеного походження. А ввечері 6 і 7 серпня було неспокійно в районі шахти «Жовтнева». Там бачили освітлювальні ракети і боєприпаси.

    Як повідомлялося, 7 серпня в результаті вогню ворожого обстрілу на Донбасі загинув Ярослав Семеняка. Він був у лавах ЗСУ з червня 2020 року. 32-річний воїн – родом із Сумщини.

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    Теги: вибух ОБСЄ боєприпаси
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    Місія ОБСЄ нарахувала на Донбасі більше 400 обстрілів і вибухів на вихідних