Російські бойовики обстріляли Красногорівку із заборонених мінометів

Сьогодні бойовики вже тричі порушили режим тиші

Сьогодні в зоні проведення Операції Об'єднаних сил зафіксовано три випадки порушення російськими окупантами режиму тиші. Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли українських позицій з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Від початку цієї доби станом на 17:00 з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення.

Неподалік селища Красногорівка ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Поблизу Авдіївки російські окупанти здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів, а у передмісті селища Піски - із підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед захисників України немає.

Про всі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що наразі шанси на «великоднє перемир'я» на Донбасі практично відсутні.

Напередодні стало відомо, що переговори Контактної групи про великоднє перемир'я на Донбасі провалилися. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, «Тристороння контактна група не змогла домовитися про Великоднє перемир'я. Питання заблокували кремлівські маріонетки «Л/ДНР».

Наступна зустріч ТКГ запланована на 17 травня.

Напередодні Росія висунула нову умову на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Зазначимо, Зеленський хоче бачити «потужних гравців» у переговорах щодо Донбасу. Раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.

Додамо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед «нормандським» самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських угод. Інакше Донбасу загрожує заморожений конфлікт.

На окупованій Донеччині місія ОБСЄ виявила сучасні російські броньовики «Есаул». Вчора, 29 квітня, на Донбасі поранено українського військового. Бойовики 13 разів обстріляли позиції ООС.