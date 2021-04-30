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    На Донбасі поранено українського військового. Бойовики 13 разів обстріляли позиції ООС

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    Обстріли велися недалеко від селищ Невельське і Опитне - На Донбасі поранено українського військового. Бойовики 13 разів обстріляли позиції ООС
    Обстріли велися недалеко від селищ Невельське і Опитне
    Фото Facebook/ООС

    На всі обстріли наші бійці відповідали взаємністю

    На Донбасі за добу 29 квітня, бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових. У результаті обстрілів один наш боєць отримав поранення. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

    Обстріли велися недалеко від селищ Невельське і Опитне. У цьому районі бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Красногорівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

    Також в районі населених пунктів Луганське та Павлопіль противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. А поблизу Світлодарська та Водяного бойовики застосували автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети. У передмісті Причепилівки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

    Крім того, в районі селищ Піски, Золоте-4 і Верхньоторецьке збройні формування РФ здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів. А біля населеного пункту Шуми російські загарбники здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

    Поблизу селища Новгородське ворог відкривав вогонь з бойової машини піхоти та ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

    «Воїну оперативно надана медична допомога. Стан здоров'я пораненого – задовільний», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, станом на 7 ранку сьогоднішнього дня зафіксовано ще одне порушення. Бойовики відкрили вогонь неподалік Авдіївки з автоматичних станкових гранатометів.

    На всі обстріли наші бійці відповідали взаємністю.

    Як раніше писав «Главком», російські бойовики третій день обстрілюють Водяне: фугас влучив у житловий будинок.

    Теги: АТО бойовики на Донбасі Донбас війна обстріл машини будинок Операція Об’єднаних сил
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