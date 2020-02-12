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    Російські бойовики обстріляли Об'єднані сили із заборонених мінометів

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    Російські бойовики обстріляли Об'єднані сили із заборонених мінометів

    Втрат серед українських військовослужбовців немає

    Від початку нинішньої доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил, втрат у лавах українських військових немає.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню», - йдеться у вечірньому зведенні.

    Як зазначається, всі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ. Поблизу Новотошківського окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а позиції неподалік Оріхового були обстріляні з забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета.

    За інформацією штабу, унаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    Нагадаємо, що сьогодні у Мінську погодили нову ділянку для розведення сил на Донбасі.

    Раніше у РНБО порахували, скільки обійдеться України відведення військ по усій лінії фронту.

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