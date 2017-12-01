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    Російські депутати не хочуть пускати американських журналістів до Держдуми

    В Думі придумали відповідь на позбавлення журналістів RT акредитації в конгресі США
    Держдума прийме постанову про заборону відвідувати нижню палату журналістам всіх американських ЗМІ у відповідь на позбавлення журналістів RT акредитації в конгресі США. Про це заявила глава комітету з регламенту і контролю Ольга Савастьянова, повідомляють «РИА Новости». Відзначається, що в понеділок цей проект розгляне комітет, у
    • Сьогодні, 12:33
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    В Думі придумали відповідь на позбавлення журналістів RT акредитації в конгресі США

    Держдума прийме постанову про заборону відвідувати нижню палату журналістам всіх американських ЗМІ у відповідь на позбавлення журналістів RT акредитації в конгресі США. Про це заявила глава комітету з регламенту і контролю Ольга Савастьянова, повідомляють «РИА Новости».

    Відзначається, що в понеділок цей проект розгляне комітет, у вівторок – Рада Держдуми. А в середу проект внесуть на розгляд нижньої палати. Аналогічну міру депутати порекомендують прийняти і законодавчим зборам регіонів. Повідомляється, що цей крок стане відповіддю на позбавлення журналістів RT акредитації в конгресі США після реєстрації телеканалу в якості іноземного агента.

    Як відомо, Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки звернулося до російської телекомпанії RT, раніше Russia Today, з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як «іноземного агента».

    В оприлюдненому в січні звіті американських спецслужб ішлося, що Росія втрутилася в президентські вибори 2016 року. Окремо в цьому звіті названий телеканал RT, який фахівці вважають «головним інструментом міжнародної пропаганди Кремля».

    У документі вказано, що RT America «позиціонує себе як американський канал і навмисно намагається приховати будь-які юридичні зв’язки з російським урядом».

    Після цього президент Росії Володимир Путін назвав дії США щодо російських RT та Sputnik «атакою на свободу слова» і попередив про «дзеркальну» відповідь Москви.

    Пізніше стало відомо, що журналістів російського каналу Russia Today позбавили акредитації при Конгресі США.

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