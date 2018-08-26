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    Російські кораблі провели бойові навчання в Чорному морі

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    Російський фрегат - Російські кораблі провели бойові навчання в Чорному морі
    Фото: міноборони РФ
    Російський фрегат

    Здійснюючи перехід морем, кораблі виконали комплекс корабельних бойових навчань

    Фрегати Чорноморського флоту Росії «Адмірал Григорович» і «Адмірал Ессен», які здійснюють плановий перехід з окупованого Севастополя в Середземне море, провели бойові навчання в Чорному морі.

    Про це повідомляє прес-служба міноборони Росії.

    «Здійснюючи перехід морем, кораблі виконали комплекс корабельних бойових навчань в полігонах бойової підготовки флоту в Чорному морі», - йдеться в повідомленні.

    Зокрема екіпажі фрегатів спільно з екіпажами вертольотів «Ка-27ПЛ» відпрацювали завдання зі злетами і посадками на палубу кораблів, провели тренування з пошуку та стеження за підводним човном.

    Паралельно, з метою перевірки злагодженості роботи всіх систем авіаційних комплексів кораблів, проведені тренування корабельних розрахунків, що забезпечують польоти вертольотів.

    Нагадаємо, британський військовий винищувач Typhoon із бази в Румунії в четвер перехопив російський морський патрульний літак Be-12 над Чорним морем.

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