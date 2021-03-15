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    Російські найманці на Донбасі відкривали вогонь із забороненої зброї

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    В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав - Російські найманці на Донбасі відкривали вогонь із забороненої зброї
    В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав
    Фото: ООС

    Бойовики застосували сьогодні заборонений мінськими домовленостями міномет калібру 82 мм

    Сьогодні протягом дня на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

    Про це повідомляє пресцентр командування ООС в Facebook.

    Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Верхньоторецьке. Бойовики відкривали вогонь з забороненого мінськими домовленостями міномету калібру 82 мм.

    Також окупанти відкривали вогонь недалеко від селища Гнутове з ручного протитанкового гранатомета, а поблизу Водяного, що на Приазов'ї, – з великокаліберних кулеметів.

    Також в передмісті населеного пункту Південне бойовики здійснили обстріл з автоматичних гранатометів станкових.

    Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню.

    Із 8 по 14 березня російсько-окупаційні війська на Донбасі 79 разів порушили домовленості про режим тиші, досягнуті у межах Тристоронньої контактної групи. Найгарячішою добою тижня, що минув, стало 9 березня – противник 21 раз порушив режим тиші. 13 березня неподалік Водяного, що на Приазов’ї, застосувавши безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер, збройні формування РФ скинули над позиціями Об’єднаних сил два постріли ВОГ-17.

    Також нагадаємо, що СБУ викрила масштабний механізм фінансування терористів на Донбасі.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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