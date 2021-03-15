Російські найманці на Донбасі відкривали вогонь із забороненої зброї
Бойовики застосували сьогодні заборонений мінськими домовленостями міномет калібру 82 мм
Сьогодні протягом дня на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє пресцентр командування ООС в Facebook.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Верхньоторецьке. Бойовики відкривали вогонь з забороненого мінськими домовленостями міномету калібру 82 мм.
Також окупанти відкривали вогонь недалеко від селища Гнутове з ручного протитанкового гранатомета, а поблизу Водяного, що на Приазов'ї, – з великокаліберних кулеметів.
Також в передмісті населеного пункту Південне бойовики здійснили обстріл з автоматичних гранатометів станкових.
Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню.
Із 8 по 14 березня російсько-окупаційні війська на Донбасі 79 разів порушили домовленості про режим тиші, досягнуті у межах Тристоронньої контактної групи. Найгарячішою добою тижня, що минув, стало 9 березня – противник 21 раз порушив режим тиші. 13 березня неподалік Водяного, що на Приазов’ї, застосувавши безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер, збройні формування РФ скинули над позиціями Об’єднаних сил два постріли ВОГ-17.
Також нагадаємо, що СБУ викрила масштабний механізм фінансування терористів на Донбасі.