Російські найманці на Донбасі відкривали вогонь із забороненої зброї

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав

Бойовики застосували сьогодні заборонений мінськими домовленостями міномет калібру 82 мм

Сьогодні протягом дня на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє пресцентр командування ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Верхньоторецьке. Бойовики відкривали вогонь з забороненого мінськими домовленостями міномету калібру 82 мм.

Також окупанти відкривали вогонь недалеко від селища Гнутове з ручного протитанкового гранатомета, а поблизу Водяного, що на Приазов'ї, – з великокаліберних кулеметів.

Також в передмісті населеного пункту Південне бойовики здійснили обстріл з автоматичних гранатометів станкових.

Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню.

Із 8 по 14 березня російсько-окупаційні війська на Донбасі 79 разів порушили домовленості про режим тиші, досягнуті у межах Тристоронньої контактної групи. Найгарячішою добою тижня, що минув, стало 9 березня – противник 21 раз порушив режим тиші. 13 березня неподалік Водяного, що на Приазов’ї, застосувавши безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер, збройні формування РФ скинули над позиціями Об’єднаних сил два постріли ВОГ-17.

Також нагадаємо, що СБУ викрила масштабний механізм фінансування терористів на Донбасі.