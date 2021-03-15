Гарячий тиждень на Донбасі: загинули двоє і поранені троє українських воїнів

Окупанти стягують військову техніку до лінії розмежування на Донбасі

З 8 по 14 березня російсько-окупаційні війська на Донбасі 79 разів порушили домовленості про режим тиші, досягнуті у межах Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє Інформагентство АрміяInform.

Найгарячішою добою тижня, що минув, стало 9 березня – противник 21 раз порушив режим тиші. 13 березня неподалік Водяного, що на Приазов’ї, застосувавши безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер, збройні формування РФ скинули над позиціями Об’єднаних сил два постріли ВОГ-17.

Минулого тижня двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули. 10 березня неподалік Старогнатівки внаслідок ворожого вогню зазнав важкого, несумісного з життям поранення, мешканець смт Драбів Черкаської області старший солдат Володимир Онопрієнко (1977 р. н.) зі штурмового батальйону «Айдар».

12 березня поблизу населеного пункту Мар’їнка внаслідок ворожого снайперського вогню загинув мешканець села Гурівщина, що на Київщині, український військовослужбовець Олександр Пекур (1990 р. н.).

Унаслідок загострення ситуації на Донбасі з 8 по 14 березня двоє захисників дістали поранення, один – бойове травмування.

11 березня внаслідок ворожого вогню неподалік Новозванівки один військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Наступного дня неподалік Південного через обстріл позицій українських захисників з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів один український воїн дістав бойове травмування. 14 березня біля Південного один військовослужбовець Збройних сил України зазнав кульового поранення. Захисникам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали у лікувальні заклади, де їм надають необхідну меддопомогу. Стан здоров’я українських захисників задовільний.

Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати грубі порушення з боку збройних формувань РФ, про що йдеться у звітах СММ ОБСЄ. Так, мініБПЛА місії лише за 12-14 березня зафіксував на аеродромі поблизу Переможного (неподалік Луганська) велике скупчення ворожої військової техніки: установку РСЗВ БМ-21 «Град», самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика» калібру 122 мм та 2С3 «Акація» калібру 152 мм, причіпні гаубиці 2А65 «Мста-Б» калібру 152 мм, Д-30 «Жаба» калібру 122 мм, а також протитанкову гармату БС-3 калібру 100 мм. Поблизу Хрустального – 21 установку РСЗВ БМ-21 «Град», а поруч з н. п. Мирний 4 танки Т-72 та один Т-64, на аеродромі біля Переможного один танк Т-72, на полігоні поблизу Круглика два танки Т-64, розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.

Зафіксовано факти дообладнання російськими найманцями оборонних позицій в напрямку лінії розмежування та нових мінних загороджень поблизу Троїцького.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області поблизу Широкиного противник продовжував дообладнання старих та обладнання нових оборонних позицій убік позицій ЗС України.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 14 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.