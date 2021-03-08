Російські найманці на Донбасі за добу п’ять разів обстріляли бійців Об’єднаних сил

На обстріли противника Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь

Бойових втрат серед українських воїнів немає

Протягом минулої доби, 7 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

Так, поблизу Авдіївки та населеного пункту Лебединське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також зі станкового протитанкового гранатомета.

Біля населеного пункту Опитне окупанти вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне загарбники здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.

На обстріли противника Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає. Про всі факти порушень з боку бойовиків Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку 8 березня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

«Наші захисники відповіли окупантам вогнем у відповідь. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.