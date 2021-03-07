Активістів «руського міра» на Донбасі кинули за ґрати колеги з Абхазії

Колишній «Герой ДНР» зараз знайомиться з підвалами «руського міра» у рідній Абхазії

Повідомляється про тортури, яким піддають спійманих найманців

У окупованій Російською Федерацією Абхазії затримано колишнього найманця Ахру Авідзбу, який розшуквується в Україні за злочини, вчинені на Донбасі. Формальна причина затримання засновника терористичного угруповання «Інтернаціональна бригада «Пятнашка» – незаконне зберігання зброї, повідомляє «Ехо Кавказу».

Крім Авідзби, затримано ще п'ять осіб, за словами його дружини, це «близькі друзі, які починали з ним ще у 2014 році воювати за «руський мір» на Донбасі». За незаконне зберігання зброї їм загрожує до шести років позбавлення волі.

«МВС Абхазії» раніше заявляло, що за місцем проживання Авідзби були знайдені патрони, ручні протитанкові гранатомети, ручні кулемети, автомати російського та іноземного виробництва, пістолети, спецспорядження і радіопередавачі.

Російський журналіст Семен Пєгов в своєму каналі повідомляє, що насправді з затриманих вибивають свідчення на Ахру Авідзба для того, щоб звинуватити його в спробі держперевороту, причому до всіх застосовуються тортури.

Ахра Авідзба брав участь у бойових діях на Донбасі у складі бойовиків, за що був нагороджений званням «герой ДНР».

Нагадаємо, що Служба безпеки України оголосила в розшук абхазького найманця Ахру Авідзбу. Також СБУ повідомила йому про підозру у створенні терористичної групи, викраденні людей і порушення звичаїв ведення війни.

Раніше повідомлялося, що Авідзба повернувся до Абхазії, де працював «помічником президента» маріонеткового уряду. У жовтні минулого року його вже затримували, формально – за незаконний перехід кордону з Росією.

Нагадаємо, раніше волонтер Роман Донік заявив, що бойовика «ДНР» Арсена Павлова («Моторолу») знищили люди Ахра Авідзба на замовлення з Кремля.