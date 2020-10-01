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    Російські найманці спровокували пожежі на Луганщині – місцева влада

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    <p>Цієї ночі надійшло нове повідомлення про пожежу у лісовому масиві біля КПВВ &laquo;Станиця Луганська&raquo;</p> - Російські найманці спровокували пожежі на Луганщині – місцева влада

    Цієї ночі надійшло нове повідомлення про пожежу у лісовому масиві біля КПВВ «Станиця Луганська»

    До гасіння пожеж готові залучити авіацію

    У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що збройні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.

    «За повідомленнями мешканців Станиці Луганської, починаючи з 23:30 фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території. Після чого відчуваються гучні розриви снарядів в районі КПВВ», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що десь о 00:20 надійшло повідомлення про пожежу у лісовому масиві біля КПВВ «Станиця Луганська».

    Як повідомляє «Україна 24», голова Луганської ОДА Сергій Гайдай також підтвердив інформацію про обстріл з боку російських найманців. До гасіння пожеж готові залучити авіацію.

    «Два літаки стоять готові. Ми зв'язалися з командуванням, постійно запитуємо режим тиші. Якщо нам дадуть режим тиші, ми відразу запускаємо літаки. Можливо буде навіть і третій літак», – заявив Гайдай.

    Як повідомлялося, станом на ніч 1 жовтня у Луганській області зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави та чагарників у Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. Щонайменше 82 пожежі ліквідовано.

    Нагадаємо, Сєвєродонецьк опинився у вогняному кільці.

    1 жовтня у Сєвєродонецьку скасували заняття в школах через евакуацію постраждалих від пожеж.

    Як відомо, через пожежі на Луганщині щонайменше троє людей загинули, відкрито кримінальні провадження.

    Раніше повідомлялося, що в області уже вигоріло 8800 гектарів лісу, а рятувальники на Луганщині гасять 140 осередків пожеж.

    Як відомо, на Луганщині загорілися десятки будівель, 1200 – без електрики.

    30 вересня стало відомо, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.

    Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

    3 вересня стало відомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.

    пожежа вибух бойовики на Донбасі Луганщина місцева влада КПВВ обстріл літак рятувальники ліс Сергій Гайдай
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