Російські найманці спровокували пожежі на Луганщині – місцева влада



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Цієї ночі надійшло нове повідомлення про пожежу у лісовому масиві біля КПВВ «Станиця Луганська»

До гасіння пожеж готові залучити авіацію

У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що збройні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.

«За повідомленнями мешканців Станиці Луганської, починаючи з 23:30 фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території. Після чого відчуваються гучні розриви снарядів в районі КПВВ», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що десь о 00:20 надійшло повідомлення про пожежу у лісовому масиві біля КПВВ «Станиця Луганська».

Як повідомляє «Україна 24», голова Луганської ОДА Сергій Гайдай також підтвердив інформацію про обстріл з боку російських найманців. До гасіння пожеж готові залучити авіацію.

«Два літаки стоять готові. Ми зв'язалися з командуванням, постійно запитуємо режим тиші. Якщо нам дадуть режим тиші, ми відразу запускаємо літаки. Можливо буде навіть і третій літак», – заявив Гайдай.

Як повідомлялося, станом на ніч 1 жовтня у Луганській області зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави та чагарників у Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. Щонайменше 82 пожежі ліквідовано.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк опинився у вогняному кільці.

1 жовтня у Сєвєродонецьку скасували заняття в школах через евакуацію постраждалих від пожеж.

Як відомо, через пожежі на Луганщині щонайменше троє людей загинули, відкрито кримінальні провадження.

Раніше повідомлялося, що в області уже вигоріло 8800 гектарів лісу, а рятувальники на Луганщині гасять 140 осередків пожеж.

Як відомо, на Луганщині загорілися десятки будівель, 1200 – без електрики.

30 вересня стало відомо, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.

Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

3 вересня стало відомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.