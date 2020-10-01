У Сєвєродонецьку скасували заняття в школах через евакуацію постраждалих від пожеж



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Через пожежі на Луганщині щонайменше троє людей загинули. Рятувальники та військові продовжують боротися з вогнем

Жителів сіл Борівське і Воронове евакуюють до шкіл Сєвєродонецька

У зв'язку з необхідністю евакуації жителів селищ, постраждалих від пожеж в Луганській області, прийнято рішення призупинити навчальний процес у Сєвєродонецьку.

Як повідомляє Сєвєродонецька військово-цивільна адміністрація, у четвер, 1 жовтня, скасовуються заняття у школах міста.

За інформацією рятувальників, пожежа дійшла до околиць Сєвєродонецька. Жителів сіл Борівське і Воронове евакуюють до шкіл. Для цього обладнані школи № 8 та №17. Також підготовлені школи №20, №16 і №18.

Для надання допомоги сформовано обласний оперативний штаб з надання допомоги постраждалим унаслідок пожеж.

Для всіх постраждалих та всіх охочих надати допомогу в ліквідації наслідків пожеж цілодобово працює штаб за телефоном: 095-910-19-20.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк опинився у вогняному кільці.

Як відомо, через пожежі на Луганщині щонайменше троє людей загинули, відкрито кримінальні провадження.

Загалом на Луганщині зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави та чагарників в Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. Щонайменше 82 пожежі ліквідовані.

Раніше повідомлялося, що в області уже вигоріло 8800 гектарів лісу, а рятувальники на Луганщині гасять 140 осередків пожеж.

Як відомо, на Луганщині загорілися десятки будівель, 1200 – без електрики.

30 вересня стало відомо, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.

Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

3 вересня стало відомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.