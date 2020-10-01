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    У Сєвєродонецьку скасували заняття в школах через евакуацію постраждалих від пожеж

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    Через пожежі на Луганщині щонайменше троє людей загинули. Рятувальники та військові продовжують боротися з вогнем - У Сєвєродонецьку скасували заняття в школах через евакуацію постраждалих від пожеж
    Через пожежі на Луганщині щонайменше троє людей загинули. Рятувальники та військові продовжують боротися з вогнем

    Жителів сіл Борівське і Воронове евакуюють до шкіл Сєвєродонецька

    У зв'язку з необхідністю евакуації жителів селищ, постраждалих від пожеж в Луганській області, прийнято рішення призупинити навчальний процес у Сєвєродонецьку.

    Як повідомляє Сєвєродонецька військово-цивільна адміністрація, у четвер, 1 жовтня, скасовуються заняття у школах міста.

    За інформацією рятувальників, пожежа дійшла до околиць Сєвєродонецька. Жителів сіл Борівське і Воронове евакуюють до шкіл. Для цього обладнані школи № 8 та №17. Також підготовлені школи №20, №16 і №18.

    Для надання допомоги сформовано обласний оперативний штаб з надання допомоги постраждалим унаслідок пожеж.

    Для всіх постраждалих та всіх охочих надати допомогу в ліквідації наслідків пожеж цілодобово працює штаб за телефоном: 095-910-19-20.

    Нагадаємо, Сєвєродонецьк опинився у вогняному кільці.

    Як відомо, через пожежі на Луганщині щонайменше троє людей загинули, відкрито кримінальні провадження.

    Загалом на Луганщині зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави та чагарників в Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. Щонайменше 82 пожежі ліквідовані.

    Раніше повідомлялося, що в області уже вигоріло 8800 гектарів лісу, а рятувальники на Луганщині гасять 140 осередків пожеж.

    Як відомо, на Луганщині загорілися десятки будівель, 1200 – без електрики.

    30 вересня стало відомо, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.

    Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

    3 вересня стало відомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.

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