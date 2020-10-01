Сєвєродонецьк у вогняному кільці. Загорілися цехи очищення заводу «Азот»



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Вогонь дістався до цеху нейтралізації та очищення промислових стоків сєверодонецького «Азоту» Фото з соцмереж

Мешканці Сєвєродонецька починають самотужки евакуйовуватися із міста

На території Луганської області продовжують вирувати масштабні пожежі.

Як повідомляє видання «Первая полоса», у середу пізно ввечері вогонь дістався до цеху нейтралізації та очищення промислових стоків промислового гіганта регіону – сєверодонецького «Азоту». Близько 23:00 загоряння вдалося локалізувати.

Також полум’ям охоплені сусідні із Сєвєродонецьком населенні пункти. Рятувальники проводять евакуація населення із кількох сіл Луганщини. Всього на гасіння лісових пожеж в трьох районах області залучено 1 030 осіб і 158 одиниць техніки.

Тим часом мешканці Сєвєродонецька починають самотужки евакуйовуватися із міста.

«У Сєвєродонецьку паніка. Вогонь все ближче до мого дому. Люди залишають будинки з речами. Хто може, той виїжджає. Мої батьки також думають, що робити. Попереду страшна ніч», – написала у Facebook журналістка Марина Шашкова.

Як відомо, на Луганщині загорілися десятки будівель, 1200 – без електрики.

Зазначимо, в області уже вигоріло 8800 гектарів лісу. Як відомо, рятувальники на Луганщині гасять 140 осередків пожеж.

Напередодні повідомлялося, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.

Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

3 вересня стало вдомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.