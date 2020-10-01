Пожежі на Луганщині: троє людей загинули, відкрито кримінальні провадження



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82 лісові пожежі вже ліквідовані

Ситуація в регіоні напружена – охоплені полум'ям понад 9300 га

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження.

Про це вона написала у Facebook.

«За фактами масштабних пожеж на Луганщині розпочаті кримінальні провадження. Щойно керівник Луганської обласної прокуратури вкотре за день доповів про розповсюдження лісових пожеж на Луганщині. Ситуація в регіоні напружена – охоплені полум‘ям понад 9300 га. Станом на зараз троє людей загинули, один із них – лісничий, ще троє потерпілих госпіталізовані з отруєнням чадним газом», – повідомила генпрокурорка.

За її словами, розпочаті кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Тривають невідкладні слідчі дії.

«Станом на зараз на Луганщині зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави та чагарників в Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. 82 пожежі ліквідовані. Через пориви вітру полум‘я стрімко розповсюджується», – додала Венедіктова.

Очільниця Офісу генерального прокурора зазначила, що наразі триває гасіння вогню та евакуація населення. Вже евакуйовано 95 осіб. До боротьби з пожежами залучені підрозділи рятувальників Луганщини, Донеччини, Харківщини, Дніпропетровщини та Полтавщини.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк опинився у вогняному кільці.

Раніше повідомлялося, що в області уже вигоріло 8800 гектарів лісу, а рятувальники на Луганщині гасять 140 осередків пожеж.

Як відомо, на Луганщині загорілися десятки будівель, 1200 – без електрики.

30 вересня стало відомо, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.

Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

3 вересня стало відомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.