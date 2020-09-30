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    Луганщина у вогні: загорілися десятки будівель, 1200 – без електрики

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    Внаслідок пожежі трави сталося займання будинків - Луганщина у вогні: загорілися десятки будівель, 1200 – без електрики
    Внаслідок пожежі трави сталося займання будинків

    Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер швидкістю понад 20 метрів за секунду

    У Луганській області внаслідок пожеж пошкоджено понад десяток житлових будинків.

    Про це повідомляє поліція Луганщини у Facebookі.

    «У Станично-Луганському районі в с. Красна Талівка внаслідок пожежі трави сталося займання чотирьох житлових будинків. Інформації щодо постраждалих не надходила», – йдеться в повідомленні.

    Шість приватних будинків та близько десяти господарчих споруд пошкоджено вогнем в с. Кряківка Новоайдарського району, два приватних будинки – в с. Трьохізбенка.

    Проводиться евакуація людей у с. Муратове, с. Капітанове, с. Гречишкине Новоайдарського району.

    Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер швидкістю понад 20 метрів за секунду. В смт Біловодськ та в с. Данилівка, с. Плугатар, с. Брусівка, с. Шуліківка Біловодського району внаслідок різких поривів вітру трапився обрив проводів електромережі, внаслідок якого 1200 абонентів селищ відключено від електропостачання.

    Наразі обмежено рух на автодорозі (Новоайдар – Сєвєродонецьк в с. Муратове).

    Зазначимо, на Луганщині уже вигоріло 8800 гектарів лісу.

    Як відомо, рятувальники на Луганщині гасять 140 осередків пожеж.

    Раніше повідомлялося, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.

    Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

    3 вересня стало вдомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.

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