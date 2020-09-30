Луганщина у вогні: загорілися десятки будівель, 1200 – без електрики
Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер швидкістю понад 20 метрів за секунду
У Луганській області внаслідок пожеж пошкоджено понад десяток житлових будинків.
Про це повідомляє поліція Луганщини у Facebookі.
«У Станично-Луганському районі в с. Красна Талівка внаслідок пожежі трави сталося займання чотирьох житлових будинків. Інформації щодо постраждалих не надходила», – йдеться в повідомленні.
Шість приватних будинків та близько десяти господарчих споруд пошкоджено вогнем в с. Кряківка Новоайдарського району, два приватних будинки – в с. Трьохізбенка.
Проводиться евакуація людей у с. Муратове, с. Капітанове, с. Гречишкине Новоайдарського району.
Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер швидкістю понад 20 метрів за секунду. В смт Біловодськ та в с. Данилівка, с. Плугатар, с. Брусівка, с. Шуліківка Біловодського району внаслідок різких поривів вітру трапився обрив проводів електромережі, внаслідок якого 1200 абонентів селищ відключено від електропостачання.
Наразі обмежено рух на автодорозі (Новоайдар – Сєвєродонецьк в с. Муратове).
Зазначимо, на Луганщині уже вигоріло 8800 гектарів лісу.
Як відомо, рятувальники на Луганщині гасять 140 осередків пожеж.
Раніше повідомлялося, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.
Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.
3 вересня стало вдомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.