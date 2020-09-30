Пожежі на Луганщині: вигоріло вже майже 9000 гектарів лісу
Площа загоряння лісу розповсюдилась на Сєвєродонецьке лісомисливське господарство
На Луганщині уже вигоріло 8800 гектарів лісу, в тому числі 7000 верхової пожежі.
Про це повідомляє пресслужба Держлісагентства.
Зазначається, що площа загоряння лісу, окрім Новоайдарівського лісомисливського господарства розповсюдилась і на Сєвєродонецьке лісомисливське господарство.
«Наразі триває евакуація людей та подолання стихії працівниками державної лісової охорони, силами ДСНС та ЗСУ», – повідомили у Держлісагентстві.
Також у мережі публікують фото лісових пожеж поблизу Сєвєродонецька.
«Палає Луганщина», – підписав відео ексглава Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.
Як відомо, рятувальники на Луганщині гасять 140 осередків пожеж.
Раніше повідомлялося, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.
Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.
3 вересня стало вдомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.