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    Події в Україні

    Пожежі на Луганщині: вигоріло вже майже 9000 гектарів лісу

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    Наразі триває евакуація людей та подолання стихії працівниками державної лісової охорони, силами ДСНС та ЗСУ - Пожежі на Луганщині: вигоріло вже майже 9000 гектарів лісу
    Наразі триває евакуація людей та подолання стихії працівниками державної лісової охорони, силами ДСНС та ЗСУ
    Фото: Держлісагентство

    Площа загоряння лісу розповсюдилась на Сєвєродонецьке лісомисливське господарство

    На Луганщині уже вигоріло 8800 гектарів лісу, в тому числі 7000 верхової пожежі.

    Про це повідомляє пресслужба Держлісагентства.

    Зазначається, що площа загоряння лісу, окрім Новоайдарівського лісомисливського господарства розповсюдилась і на Сєвєродонецьке лісомисливське господарство.

    «Наразі триває евакуація людей та подолання стихії працівниками державної лісової охорони, силами ДСНС та ЗСУ», – повідомили у Держлісагентстві.

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    Пожежі на Луганщині: вигоріло вже майже 9000 гектарів лісу
    Пожежі на Луганщині: вигоріло вже майже 9000 гектарів лісу
    Пожежі на Луганщині: вигоріло вже майже 9000 гектарів лісу

    Також у мережі публікують фото лісових пожеж поблизу Сєвєродонецька.

    «Палає Луганщина», – підписав відео ексглава Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

    Як відомо, рятувальники на Луганщині гасять 140 осередків пожеж.

    Раніше повідомлялося, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.

    Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

    3 вересня стало вдомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.

    пожежа Луганщина ДСНС рятувальники ліс
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