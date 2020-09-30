Пожежі на Луганщині: вигоріло вже майже 9000 гектарів лісу



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Наразі триває евакуація людей та подолання стихії працівниками державної лісової охорони, силами ДСНС та ЗСУ Фото: Держлісагентство

Площа загоряння лісу розповсюдилась на Сєвєродонецьке лісомисливське господарство

На Луганщині уже вигоріло 8800 гектарів лісу, в тому числі 7000 верхової пожежі.

Про це повідомляє пресслужба Держлісагентства.

Зазначається, що площа загоряння лісу, окрім Новоайдарівського лісомисливського господарства розповсюдилась і на Сєвєродонецьке лісомисливське господарство.

«Наразі триває евакуація людей та подолання стихії працівниками державної лісової охорони, силами ДСНС та ЗСУ», – повідомили у Держлісагентстві.

Також у мережі публікують фото лісових пожеж поблизу Сєвєродонецька.

«Палає Луганщина», – підписав відео ексглава Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Як відомо, рятувальники на Луганщині гасять 140 осередків пожеж.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.

Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

3 вересня стало вдомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.