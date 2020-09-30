Лісові пожежі на Луганщині: рятувальники гасять 140 осередків



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На Луганщині знову горить ліс Фото: ДСНС

На допомогу луганським рятувальникам прийшли колеги з Харківської та Донецької областей, які надали 35 одиниць техніки та особовий склад

Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Facebook, що станом на вечір 30 вересня на Луганщині зафіксовано 140 осередків пожеж.

Також для надання допомоги сформовано обласний оперативний штаб із надання допомоги постраждалим внаслідок пожеж.

На місці пожеж працюють рятувальники ДСНС, зокрема, у Кряківці, Трьохізбенці, Муратовому та Капітановому Новоайдарського району, селах Артема та Нижньотепле Станично-Луганського району, Половинкине Старобільського району.

На допомогу луганським рятувальникам прийшли колеги з Харківської та Донецької областей, які надали 35 одиниць техніки та особовий склад.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.

Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

3 вересня стало вдомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.