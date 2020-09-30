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    Лісові пожежі на Луганщині: рятувальники гасять 140 осередків

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    На Луганщині знову горить ліс - Лісові пожежі на Луганщині: рятувальники гасять 140 осередків
    На Луганщині знову горить ліс
    Фото: ДСНС

    На допомогу луганським рятувальникам прийшли колеги з Харківської та Донецької областей, які надали 35 одиниць техніки та особовий склад

    Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Facebook, що станом на вечір 30 вересня на Луганщині зафіксовано 140 осередків пожеж.

    Також для надання допомоги сформовано обласний оперативний штаб із надання допомоги постраждалим внаслідок пожеж.

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    На місці пожеж працюють рятувальники ДСНС, зокрема, у Кряківці, Трьохізбенці, Муратовому та Капітановому Новоайдарського району, селах Артема та Нижньотепле Станично-Луганського району, Половинкине Старобільського району.

    На допомогу луганським рятувальникам прийшли колеги з Харківської та Донецької областей, які надали 35 одиниць техніки та особовий склад.

    Раніше повідомлялося, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.

    Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

    3 вересня стало вдомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.

    пожежа Луганщина ДСНС рятувальники ліс Сергій Гайдай
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