Російські окупанти розгорнуть у Криму ще одну зенітно-ракетну систему

ЗРС дальньої дії С-400 «Тріумф» здатна вражати літаки на дальності до 400 км

Російські окупаційні війська розгорнуть у Криму ще одну систему протиповітряної оборони С-400 «Тріумф». Про це повідомили в Південному військовому окрузі. В окупованому Криму несе чергування російський зенітний ракетний полк, оснащений системою С-400. Прес-служба Південного військового округу повідомляла, що система ППО С-400 надійшла



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ЗРС дальньої дії С-400 «Тріумф»

ЗРС дальньої дії С-400 «Тріумф» здатна вражати літаки на дальності до 400 км

Російські окупаційні війська розгорнуть у Криму ще одну систему протиповітряної оборони С-400 «Тріумф». Про це повідомили в Південному військовому окрузі.

В окупованому Криму несе чергування російський зенітний ракетний полк, оснащений системою С-400. Прес-служба Південного військового округу повідомляла, що система ППО С-400 надійшла на озброєння гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку в 2016 році.

Раніше повідомлялося про плани розгорнути в Криму ще один полк С-400. У січні це підтвердив командувач 4-ю армією ВПС і ППО генерал-лейтенант Віктор Севостьянов. За його словами, С-400 значно посилила ППО Криму.

За словами Севостьянова, полк ППО в Феодосії також оснащено системами С-300.

ЗРС дальньої дії С-400 «Тріумф» призначена для високоефективного ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронного та інших видів протидії.

Система здатна на дальності до 400 км вражати аеродинамічні цілі, а також на дальності до 60 км балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.

Джерело: Інтерфакс-Україна