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    Російські окупанти розгорнуть у Криму ще одну зенітно-ракетну систему

    ЗРС дальньої дії С-400 «Тріумф» здатна вражати літаки на дальності до 400 км
    Російські окупаційні війська розгорнуть у Криму ще одну систему протиповітряної оборони С-400 «Тріумф». Про це повідомили в Південному військовому окрузі. В окупованому Криму несе чергування російський зенітний ракетний полк, оснащений системою С-400. Прес-служба Південного військового округу повідомляла, що система ППО С-400 надійшла
    • Сьогодні, 10:10
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    ЗРС дальньої дії С-400 &laquo;Тріумф&raquo;
    ЗРС дальньої дії С-400 «Тріумф»

    ЗРС дальньої дії С-400 «Тріумф» здатна вражати літаки на дальності до 400 км

    Російські окупаційні війська розгорнуть у Криму ще одну систему протиповітряної оборони С-400 «Тріумф». Про це повідомили в Південному військовому окрузі.

    В окупованому Криму несе чергування російський зенітний ракетний полк, оснащений системою С-400. Прес-служба Південного військового округу повідомляла, що система ППО С-400 надійшла на озброєння гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку в 2016 році.

    Раніше повідомлялося про плани розгорнути в Криму ще один полк С-400. У січні це підтвердив командувач 4-ю армією ВПС і ППО генерал-лейтенант Віктор Севостьянов. За його словами, С-400 значно посилила ППО Криму.

    За словами Севостьянова, полк ППО в Феодосії також оснащено системами С-300.

    ЗРС дальньої дії С-400 «Тріумф» призначена для високоефективного ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронного та інших видів протидії.

    Система здатна на дальності до 400 км вражати аеродинамічні цілі, а також на дальності до 60 км балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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