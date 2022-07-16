Російські окупанти знову намагалися атакувати Зміїний

ЗСУ втрати не зазнали

Російські військові знову намагалися атакувати острів Зміїний в Одеській області. Про це заявив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров, підбиваючи підсумки оперативної обстановки за 15 липня.

«Парою тактичних бомбардувальників «Су-24» противник зробив спробу добити залишки техніки, кинуті ним на острові Зміїний. З нашого боку, втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення дорозвідки результатів свого удару по острову», - сказав Назаров.

Також він додав, що через шторм корабельне угруповання ворожого флоту 15 липня знову змінило склад: напоготові до завдання ракетних ударів готові три ракетні кораблі з 24 ракетами на борту, також залучено два великі десантні кораблі.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що держава поки що не розголошує загальну кількість загиблих у війні проти Росії, оскільки такі вимоги воєнного стану. За її словами, це інформація, яку не повинен знати ворог, адже за цими даним військові фахівці можуть зробити чимало висновків та використати цю інформацію для аналізу та планування. Саме тому до завершення воєнного стану інформація про втрати серед українських військових закрита і не підлягає оприлюдненню.

Міністр оборони Олексій Резніков раніше розповів про своє бачення трьох сценаріїв закінчення війни. У кожному з них Росія програє.

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