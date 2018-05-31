Російські сенатори запросять Цукерберга на засідання Ради Федерації

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Засновник Facebook Марк Цукерберг

Сенатори планують, що бізнесмен виступить в рамках «години експерта»

Рада Федерації РФ планує запросити засновника Facebook Марка Цукерберга для виступу перед сенаторами.

Про це заявила сенатор Ради Федерації Валентина Матвієнко, пише «Інтерфакс».

«Я б вважала, що конкретна пропозиція по Цукербергу заслуговує уваги, ця тема зараз надзвичайно актуальна. Чи зможе він приїхати чи ні - це інше питання. Але в будь-якому випадку я б підтримала пропозицію про його запрошення на одне з наших засідань у «годині експерта». Ми направимо, безумовно, запрошення і постараємося організувати його приїзд», - заявила вона.

Раніше з аналогічною пропозицією виступав і сенатор Антон Бєляков. Він заявив, що Цукерберг вже виступав перед Конгресом США і Європарламентом, а тому варто запросити його і до Росії.

«Його виступи в обох випадках були пов'язані з темами, актуальними для нашої країни, і, до речі, він безпосередньо торкався питань Росії. Він говорив про безпеку інформації, про неможливість допущення доступу до персональних даних, про неприпустимість поширення шкідливого контенту», - заявив він.

Раніше Цукерберг заявив, що «ми були занадто повільними у виявлянні втручання Росії у вибори в США».

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