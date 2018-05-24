П'ять моментів, про які ми дізналися з виступу Цукерберга в Європарламенті

Впливова The Guardian зробила висновки з чергового звіту засновника найбільшої соцмережі у світі

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг вчора відзвітував у Європейському парламенті. Йому ставили запитання про подальші дії його компанії у зв’язку зі скандалом через витік даних користувачів Facebook. Слухання проходили у відкритому режимі, з можливістю трансляції засідання, хоча сам Цукерберг раніше висловлювався про те, що краще закрити обговорення від широкої аудиторії.

Як відомо, приводом для виступу у Європарламенті, а раніше – у Конгресі США – став скандал із витоком персональних даних 87 мільйонів користувачів Facebook, які сама компанія визнала.

Видання The Guardian проаналізувало спілкування Цукерберга з європарламентарями і дійшло висновку: депутатам не вдалося якісно допитати боса Facebook. Крім того, The Guardian визначає п’ять ключових моментів цього звітування.

1. Обраний Європарламентом формат був жахливим і не дозволив отримати відповіді від одного з найвпливовіших людей на планеті.

Виступ Марка Цукерберга в Європейському парламенті став довгоочікуваною можливістю розпитати засновника найбільшої у світі соціальної мережі, яка також володіє додатками Instagram і WhatsApp, про глобальний вплив його компанії і про використання персональних даних користувачів після скандалу з «Кембридж Аналітика». Але через невдалий формат виступу лідери загальноєвропейських політичних об'єднань по черзі ставили йому десятки питань на абсолютно різні теми. Деякі питання були гострі, а в деяких були присутні відступи від теми та… посилання на твори Гете.

Коли до кінця слухань залишалося всього кілька хвилин, Цукерберга нарешті запитали, чи хоче він відповісти на всі питання скопом. Цілком зрозуміло, що він виголосив промову, в якій містилися відповіді дуже загального характеру, а також обіцянки того, що після виступу його команда зв'яжеться з європарламентарями і дасть більш точні і конкретні відповіді.

2. Цукерберг хотів донести, що дуже-дуже шкодує про те, як використовується його соціальна мережа.

Після президентських виборів 2016 року в США засновник Facebook назвав «божевіллям» припущення про те, що фальшиві новини на його платформі сприяли обранню Дональда Трампа. Тепер же він стверджує, що його соціальна мережа в цілому є силою добра, хоча і припускалася помилок: «Щоб це не було: фейкові новини, іноземний вплив на вибори або неналежне використання особистих даних розробниками, ми недостатньо широко оцінили міру своєї відповідальності. Це була помилка, і я про неї шкодую».

Разом із тим, він зазначив, що ці проблеми можна усунути за допомогою нових технологій і залучення додаткових працівників.

3. Домінування Facebook опинилося під загрозою, оскільки депутати Європарламенту вказали на те, що вважають її неконкурентною монополією.

Європейський Союз діє досить вправно, коли йдеться про боротьбу з монополіями, і депутати Європарламенту чітко дали зрозуміти, що, на їхню думку, Facebook потрапляє в цю категорію. «Я думаю, час поговорити про ліквідацію монополії Facebook, тому що вона вже і так сконцентрувала в своїх руках занадто багато впливу, - заявив член Європарламенту з Німеччини Манфред Вебер. - Я поставлю вам просте запитання: чи можете ви переконати мене не робити цього?»

Однак не зовсім зрозуміло, як можна розчленувати компанію, яка є соціальною мережею. Бельгійський євродепутат Гі Верхофстадт, наприклад, цікавивися, чи готовий Цукерберг продати додатки Facebook Messenger і WhatsApp, якщо завдяки цьому його компанія зможе зберегти контроль над головною соціальною мережею і Instagram.

4. Недавні зміни в алгоритмі Facebook можуть негативно вплинути на його комунікацію з людьми?

Європарламентар від Великої Британії Найджел Фарадж (колишній лідер Партії незалежності Сполученого Королівства, ініціатор Brexit – «Главком») поставив питання Цукербергу про те, чому через нещодавні зміни алгоритму Facebook менше людей стали читати його пости в цій соціальній мережі.

Разом із тим, праві та націоналістичні політичні організації все частіше висловлюють стурбованість з приводу спроб Facebook почати атаку на фейкові новини і усунути «пости ненависті», тому що ці спроби демонструють ліберальну упередженість компанії. «Чи погодитеся ви з тим, що сьогодні Facebook не є платформою для будь-яких ідей і не працює неупереджено?» - запитав Фарадж.

5. Цукерберг не дав нових обіцянок змінити характер і методи роботи своєї компанії.

Членам британського спеціального комітету, які розслідують фейкові новини, не сподобалося те, що Цукерберг прибув до Європарламенту на слухання, але проігнорував їх неодноразові прохання виступити на слуханнях у Вестмінстері. З іншого боку, Цукерберга і керівників Facebook обрадувало те, що виступ пройшов без будь-яких серйозних перешкод.

Джерело: The Guardian

Наталія Сокирчук, «Главком»