Російські «тролі» поширювали фейки про замах Джонсона



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Для поширення дезінформації використовувалися близько 30 платформ дев’ятьма мовами

Російські «інтернет-тролі», імовірно пов’язані зі спецслужбами РФ, упродовж останніх років поширювали «фейкові новини» про різні події у Великій Британії, використовуючи соціальні мережі та інші інтернет-майданчики. Такого висновку дійшли фахівці цифрової лабораторії Atlantic Council, яка спеціалізується на виявленні дезінформації в мережі.

Основні результати розслідування публікує газета The Guardian.

Стверджується, що для поширення дезінформації використовувалися близько 30 платформ дев’ятьма мовами. Серед найбільш гучних фейків – повідомлення про те, що опоненти Brexit готують змову з метою вбивства Боріса Джонсона (колишнього міністра закордонних справ Великої Британії, а нині провідного кандидата на посаду прем’єр-міністра і голови Консервативної партії, прихильника виходу з ЄС), а також що до замаху на Сергія і Юлію Скрипаль в Солсбері причетне угруповання «Справжня Ірландська республіканська армія», яке нібито доставило до міста компоненти отрути «Новачок».

У дослідженні наголошується, що «тролі», зокрема, підробляли твіти відомих політиків, в тому числі міністра оборони Великої Британії Гевіна Вільямсона і сенатора США Марка Рубіо, і видавали їх за справжні. Метою кампанії фахівці Atlantic Council називають «внесення розбрату» в західне суспільство. Вони схиляються до думки, що за кампанією стояла не так звана «фабрика тролів» з Петербурга, а російська військова розвідка. При цьому, як ідеться в повідомленні The Guardian, попри масштаб операції, фейкові історії не привернули особливої уваги користувачів мережі, і значні ресурси були витрачені намарне.

США офіційно звинувачують російських «тролів» у втручанні в передвиборну кампанію 2016 року шляхом поширення фейкових новин і створення фальшивих груп і користувачів у Facebook, за допомогою яких «тролі» намагалися маніпулювати громадською думкою. Росія відкидає звинувачення у втручанні у вибори на державному рівні.