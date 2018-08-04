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    Російські тюремники пояснили, чому не пустили священика до Сенцова

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    <span>Олег Сенцов у травні оголосив голодування</span> - Російські тюремники пояснили, чому не пустили священика до Сенцова
    Олег Сенцов у травні оголосив голодування

    У Росії кажуть, що Сенцов не подавав заяв і не просив про зустріч з священиком

    Російська Федеральна служба виконання покарань заявляють, що український режисер Олег Сенцов не подавав заяв і не просив про зустріч з священиком.

    У заяві російського відомства, що «на прохання засуджених запрошуються священнослужителі, що належать до зареєстрованих релігійних об’єднань, за вибором засуджених».

    При цьому у ФСВП наголосили, що у відомства укладено угоду про взаємодію з Російською православною церквою і за «ІК-8 закріплений священнослужитель РПЦ отець Максим».

    31 липня єпископу Апостольської православної церкви отцю Григорію відмовили у відвідуванні Олега Сенцова. За словами священика, спочатку у колонії його зустріли вкрай люб’язно, а коли дізналися про намір зустрітися з Сенцовим,заявили про недоцільність цієї зустрічі.

    Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що 20 липня спілкувалася з Сенцовим в режимі відеоконференції. За словами російського омбудсмена, Сенцов заперечує інформацію про те, він у критичному стані.

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