Російські тюремники пояснили, чому не пустили священика до Сенцова



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У Росії кажуть, що Сенцов не подавав заяв і не просив про зустріч з священиком

Російська Федеральна служба виконання покарань заявляють, що український режисер Олег Сенцов не подавав заяв і не просив про зустріч з священиком.

У заяві російського відомства, що «на прохання засуджених запрошуються священнослужителі, що належать до зареєстрованих релігійних об’єднань, за вибором засуджених».

При цьому у ФСВП наголосили, що у відомства укладено угоду про взаємодію з Російською православною церквою і за «ІК-8 закріплений священнослужитель РПЦ отець Максим».

31 липня єпископу Апостольської православної церкви отцю Григорію відмовили у відвідуванні Олега Сенцова. За словами священика, спочатку у колонії його зустріли вкрай люб’язно, а коли дізналися про намір зустрітися з Сенцовим,заявили про недоцільність цієї зустрічі.

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що 20 липня спілкувалася з Сенцовим в режимі відеоконференції. За словами російського омбудсмена, Сенцов заперечує інформацію про те, він у критичному стані.