Росія проводить в Криму масштабні військові навчання



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Постійний представник України при ОБСЄ Василь Прокопчук зауважив, що Росія продовжує мілітаризацію півострова

На території окупованого Криму Росія проводить масштабні навчання із залученням великої кількості військових та техніки.

Про це повідомив постійний представник України при ОБСЄ Василь Прокопчук, зазначається у Twitter українського представництва.

Він зауважив, що Росія продовжує мілітаризацію півострова, що є загрозою Чорноморському регіону.

«Масштабні військові навчання, які Росія почала цього тижня в окупованому Криму із залученням більше 1,5 тисяч десантників, 300 одиниць бойової техніки та авіації, є частиною триваючої мілітаризації з боку РФ, що несе загрози всьому Чорноморському регіону та поза його межами», - заявив постпред України при ОБСЄ.

Нагадаємо, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв зазначив, що Росія здійснює в окупованому Криму таку ж стратегію, як колись імператриця Катерина ІІ – виселяє кримських татар та заселяє півострів росіянами.